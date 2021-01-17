بعد انتهاء أعمال التهيئة .. “أمانة عسير” تعلن إعادة فتح الواجهة البحرية للمرتادين

بلادي – الرياض :

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأحد)، اكتمال أعمال الصيانة في الواجهة البحرية بالحريضة؛ وذلك بعد إغلاقها مؤقتاً إثر تعرضها لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

وأظهرت صور نشرتها الأمانة الواجهة البحرية بعد انتهاء أعمال التهيئة والصيانة، مبينة أنها ستفتح أبوابها للمرتادين والزوار اعتباراً من اليوم.

وكانت أمانة عسير، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إقفال الواجهة البحرية، نتيجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.