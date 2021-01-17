بلادي – الرياض :
أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم (الأحد)، اكتمال أعمال الصيانة في الواجهة البحرية بالحريضة؛ وذلك بعد إغلاقها مؤقتاً إثر تعرضها لأضرار بعد هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت صور نشرتها الأمانة الواجهة البحرية بعد انتهاء أعمال التهيئة والصيانة، مبينة أنها ستفتح أبوابها للمرتادين والزوار اعتباراً من اليوم.
وكانت أمانة عسير، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، إقفال الواجهة البحرية، نتيجة الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انتهاء أعمال التهيئة .. “أمانة عسير” تعلن إعادة فتح الواجهة البحرية للمرتادين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.