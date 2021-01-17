وزير التعليم يوجه رسالة إلى المعلمين والطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني

بلادي – الرياض : وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ رسالة إلى المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والطلاب والطالبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني اليوم (الأحد). وجدد وزير التعليم ثقته في عطاء الجميع بلا حدود وتميزه لمواصلة نجاح التعليم عن بعد، وتحقيق تطلعات القيادة والوطن الغالي، وتعزيز نواتج التعلم. وكان 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام، عادوا اليوم، لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

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