“الحج والعمرة” تعتزم منح تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين

بلادي – الرياض : كشفت وزارة الحج والعمرة عن عزمها منح تصاريح جديدة للراغبين في تقديم خدمات المعتمرين. ونفى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، خلال لقائه أعضاء اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة، وجود أسباب لإيقاف إصدار تراخيص جديدة للراغبين في تقديم الخدمات. وأكد وفقا لـ”مكة”، قرب صدور آلية عمل خدمة “عمرة الداخل”، وتطبيق “اعتمرنا أعمال”، مشددا على حرص الوزارة وسعيها لحل جميع مشاكل القطاع والاهتمام بها.

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