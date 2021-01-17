“المرور” يضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية وراوغ بين المركبات على أحد الطرق

بلادي – الرياض :
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، ضبط قائد مركبة قاد بسرعة عالية وراوغ بين المركبات على أحد الطرق بالمملكة.
وأوضحت الإدارة أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.
وكان أحد الناشطين نشر مقطع فيديو يوثق، مركبة يسير قائدها بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات على أحد الطرق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
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