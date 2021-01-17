نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة جدارة للتوظيف الالكتروني ووظائف النيابة العامة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة للتوظيف الإلكتروني هي منظومة متكاملة لخدمة المواطنين ومساعدتهم في التقديم على الإعلانات الوظيفية، وسوف يتولى الموظفين العاملين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مطابقة بيانات المسجلين وإدارة أعمال التوظيف، وحرصا منهم على تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قامت الحكومة بتوفير هذه المنظومه، وتعتمد هذه المنظومة الإلكترونية على تطبيق أعلى درجات الشفافية والكفاءة في احتساب نقاط المتقدمين إلكترونياً وترشيح الأجدر للوظائف المتوفرة، وهناك بعض متطلبات التقديم في جدارة للتوظيف الإلكتروني، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على متطلبات التقديم وأيضاً طريقة التقديم لخدمات منظومة جدارة.

متطلبات التقديم لمنظومة جدارة

يجب أن يكون المتقدم إلى الخدمة من حملة الثانوية فما فوق. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والموطن. يجب أن يكون عمر المسجل في الخدمة اكبر من 17 سنة.

وظائف جدارة في النيابة العامة

قامت النيابة العامة بالإعلان عن بدء التقديم على 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء اليوم الأحد عبر منظومة جدارة، ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الإدارية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة للتقديم على الوظائف عبر جدارة، وإجمالي وظائف النيابة العامة671 وظيفة وبيانها كالتالي:

1- للرجال (539 وظيفة).

2- للنساء (132 وظيفة).

أماكن العمل:جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية.

المؤهل المطلوب: الثانوية والدبلوم فما فوق.

وأيضاً النساء اللاتي يرغبن في التقديم على وظائف وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشئون العسكرية، إلى أنه سيتم استقبال طلبات القبول إعتباراً من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 21 من نفس الشهر.

آلية التقديم علي وظائف النيابة عن طريق جدارة