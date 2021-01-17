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عمر شويل - جدة طريقة وشروط التسجيل في وظائف النيابة للرجال والنساء عبر جدارة أطلقت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية نظام جدارة، ويعد نظام جدارة هي منظومة توظيف الكتروني تمكن المواطنين طالبي العمل من تقديم طلبات التوظيف في الجهات الحكومية المتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم. ويتم ذلك من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة إلكترونيا، وأعلنت النيابة العامة عن بدء التقديم على 671 وظيفة إدارية للرجال والنساء، ودعت الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) من المرتبة (الرابعة) وحتى المرتبة (الثامنة) للتقديم على الوظائف عبر جدارة.

طريقة التسجيل في وظائف النيابة عبر جدارة 1442

أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية التسجيل في وظائف النيابة عن طريق نظام جدارة، وذلك عن طريق اتباع خطوات الأتية:

أن يقوم المتقدم بعمل حساب خاص بموقع جدارة. قم بإدخال بياناتك الخاصة المطلوبة بشكل صحيح كرقم الهوية الوطنية والمؤهل وتخصصك وتحديد جنسك . علي المتقدم تسجيل الدخول على الموقع بعد إنشاء الحساب. أنقر على أيقونة التقديم على الدعايات الوظيفية. عليك بتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال الفيزة في المكان المخصص لها. حدد الرغبات المكانية على حسب ترتيب أولوياتها لدي المتقدم أو المتقدمة من خلال الانتقاء من بين الوظائف. يلزم طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به، من أجل الاستفسار أو التظلم في وزارة الخدمة المدنية فيما بعد.

شروط التقديم الوظائف بالنيابة عبر نظام جدارة

قد تم الإعلان عن طرح عدد 671 وظيفة شاغرة للجنسين في النيابة العامة عبر نظام جدارة، وتم وضع مجموعة من الشروط لهذه الوظائف وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يشترط أن يكون حاصل على المؤهلات المطلوبة من النظام للتقديم على الوظيفة المعلنة. يتوجب على المتقدم أن يقوم بالتسجل في الاختبارات الخاصة بالوظيفة ويعمل على اجتيازها بنجاح. يشترط أن يكون مقيم في الأراضي السعودية. لابد أن ينجح المتقدم في اختبار المقابلة الشخصية. في حال السعوديين المحولين من دول أخري الحاملين لمؤهلات خارجية يلزم أن يكون لها معادلة مقبولة من وزارة التعليم بالمملكة. وأخيرا يجب على المتقدم أن يكون كتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى لا يتم رفض الطلب عند التحقق منه.

والجدير بالذكر أن أوضحت وزارة الخدمة المدنية عن طريق موقع جدارة الإلكتروني أن قبول المتقدمين يكون مبنى على أساس درجة المقارنة بينهم التى معينة بحوالي 100 نقطة، وقد كان توزيعهم كما يلي: