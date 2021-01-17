نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط أبشر للتوظيف” موقع التقديم على وظائف المخدرات للنساء 1442 الشروط وطريقة التقديم والموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث من قبل النساء في المملكة على رابط أبشر للتوظيف لمعرفة تفاصيل الإعلان الذي تم من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية للنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الشهادات العليا للعام 1442 وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد حددت قواعد وشروط التقديم على الوظائف وموعد التقديم وأعلنت أن التقديم على الوظائف عبر رابط منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف من خلال الخطوات التي سنعرضها لكم داخل المقال فتابعونا.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التسجيل على وظيفة جندي للنساء من حملة الشهادة الثانوية وما فوقها بداية، من اليوم الأحد 2021/01/17 في تمام العاشرة صباحاً الموافق 4 جماد أخر 1442، وينتهي التسجيل في يوم الخميس 2021/01/21 الموافق 8 جماد أخر 1442 هجري، عبر أبشر توظيف.

رابط أبشر للتوظيف وظائف المخدرات للنساء 1442

بوابة أبشر تعمل على تقديم عدد من الخدمات ومنها الخدمات الوظيفية للمواطنين السعوديين ” رجال، نساء”، ويمكن لكل من تجد أنها ينطبق عليها شروط التقديم التي سنقدمها لكم لاحقاً الدخول عبر البوابة الإلكترونية لأبشر توظيف، وتسجيل طلب للتقديم على الوظائف وملء أستمارة التقديم، وفيما يلي طريقة تقديم طلب توظيف على الوظائف العسكرية للنساء.

طريقة التقديم عبر رابط أبشر للتوظيف على وظائف المخدرات للنساء 1442

الدخول على موقع أبشر للتوظيف الإلكتروني. الدخول من خلال أيقونة وظائف متاحة على المنصة. النقر على أيقونة الوظيفة المراد التقديم عليها. الموافقة على شروط وقواعد الوظيفة التي ستقدم عليها. الضغط على أيقونة تقديم طلب. تسجيل البيانات الشخصية للمتقدمة على الوظيفة. تسجيل تفاصيل الشهادة العلمية الحاصلة عليها المتقدمة للوظيفة. الضغط على زر حفظ وطباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب الذي سيأتي عبر رسالة نصية على جوالك.

الشروط والقواعد العامة للتقديم على وظيفة جندي للنساء 1442