نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة عين التعليمية تسجيل الدخول برقم الهوية لخدمات الطلاب والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة عين التعليمية تسجيل الدخول قدمتها وزارة التعليم السعودية من أجل توفير مجموعة كبيرة من الأدوات التعليمية المختلفة، حيث أن بوابة عين تسهل فرصة الحصول على اختبارات، يمكن استخدامها في تقييم الأداء للطلاب، وذلك من الناحية الدراسية، كما أنها تعتبر من الخدمات الإلكترونية المتميزة مثل منصة مدرستي لصالح الكوادر التعليمية من المعلمين وغيرهم، وكذلك ولي الأمر.

بوابة عين التعليمية تسجيل الدخول

على من يرغب في دخول بوابة عين التعليمية كي يقوم بتسجيل الدخول والاستفادة من الخدمات التي تقدمها عليه اتباع الخطوات التالية:

في البداية ينبغي تحديد الشخصية، حتى تحصل على الأدوات المناسبة.

سيكون ذلك من خلال بوابة عين الإلكترونية.

ثم نقوم بالنقر على اسم الشخصية ومن ثم كتابة رقم الهوية الوطنية، وبعدها يتم تسجيل الدخول.

آلية التسجيل في بوابة عين

وعلى من يرغب في استخدام بوابة عين التعليمية أن يقوم باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة بوابة عين التعليمية، ثم قم بالنقر على تحديد الشخصية.

قم بالنقر على تبويب مستخدم جديد، وسيطلب منك كتابة البيانات بشكل صحيح.

من البيانات رقم الهوية الوطنية، وكذلك اسم البريد الإلكتروني.

قم بإدخال رمز التحقق الذي يوفره لك الموقع، ومن ثم النقر على تسجيل.

ستحصل على كلمة السر من خلال البريد الإلكتروني الذي قمت بإدخاله.

تطبيق بوابة عين

والجدير بالذكر أن لبوابة عين تطبيق خاص من أجل التسهيل على المستخدمين، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية أن التطبيق متوفر من للآيفون وأيضًا للأجهزة الحديثة التي تدعم تقنية الأندرويد.

بوابة عين التعليمية

والجدير بالذكر، أن بوابة عين التعليمية تسجيل الدخول تُمكن الطلاب في كافة المدن السعودية وفي جميع المراحل الدراسية أيضًا إلى الحصول على مواد ومناهج ذات فعالية كبيرة، حيث أنها تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية على وجه الخصوص، وهذا ما تحرص عليه وزارة التعليم، لتقديم محتويات تفيد الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، كما أن المنصات التعليمية الجديدة تُجيب على أسئلة الطلاب، وتعتبر من حلقات الوصل التي تجمع ما بين الأطراف المعنية بالخدمات التعليمية، وبين الوزارة في وقت قصير.