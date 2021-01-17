نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة ناجز لخدمات التوثيق // وزارة العدل السعودية تصدر الدليل الرقمي للخدمات المتنقلة للتوثيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة ناجز لخدمات التوثيق بوزارة العدل السعودية، من الروابط ذات البحث المستمر والعالي خلال الفترة الأخيرة، نظراً لما تقدمة من خدمات للمتعاملين على إصدار العديد من الوثائق إلكترونياً، حتي لا يحتاج المواطن السعودي الذهاب إلي المحاكم أو الكتابات العدل، وقد وافق السيد وزير العدل السعودي “وليد بن محمد الصمعاني” على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، المكونة من 5 أبواب مقسمة على 30 مادة، وتعمل وزارة العدل على مواكبة التحديث والتطور الحالي لتعزيز التحول الرقمي بمختلف قطاعاتها، كما يعمل على رفع كفاءة التوثيق العدلي ونقلها من كتابات العدل والمحاكم للمنصة، وقد أعلنت الوزارة عن إصدار الدليل الرقمي لخدمات التوثيق عبر منصة ناجز.

الدليل الرقمي لخدمات التوثيق المتنقلة

خدمة توثيق الزواج.

خدمة توثيق الخلع.

توثيق الطلاق.

خدمة توثيق الرجعة.

خدمة توثيق الوصية.

خدمة توثيق الحضانة،

خدمة توثيق الوقف.

الدخول على رابط منصة ناجز لتوثيق خدمات وزارة العدل

الدخول على منصة ناجز “najiz.sa“.

الضغط على خدمات إلكترونية.

ثم الحالة الاجتماعية.

اختيار طلبات الحالات الاجتماعية.

تحديد طلب جديد.

اختيار الخدمة.

كتابة البيانات في النموذج التوثيقي.

استلام إشعار صدور الوثيقة.

وزارة العدل السعودية

تعتبر وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، من الوزارات البالغة الأهمية في حياة المواطنين السعوديين، لارتباطها بالعديد من الخدمات والوثائق العدلية التي يحتاج لإصدارها من خلال المحاكم أو كتابات العدل، وخلال الفترة الأخيرة عملت الوزارة على تقديم هذه الخدمات إلكترونياً، لمساعدة المواطنين للحصول على الوثائق دون عناء أو جهد التنقل من منطقة لآخري، بالإضافة لما يشهده العالم مؤخراً من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الوقائية لمنع العدوي، ومنها عدم التجمع والتكدس بين الأفراد، فكان الاتجاه للطريق الإلكتروني في مختلف متطلبات الحياة والخدمات المتنوعة.