نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الواجبات 1442 للتعليم عن بعد وطريقة حل الإختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الملايين من الطلاب والطالبات اليوم في محركات البحث عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن منصة مدرستي أصبحت أكثر المنصات الإلكترونية التي لها شعبية كبيرة داخل المملكة فهي المنصة المسئولة الآن عن التعليم عن بعد بعد أن قررت وزارة التعليم السعودية غلق المدارس بسبب جائحة كورونا كإجراء احترازي لمواجهة انتشاره، ومن هنا اصبحت عمليات البحث عن المنصة المدرسية الإلكترونية كبيرة على محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

تُعد منصة مدرستي المنصة التعليمية الأولى للتعليم عن بعد الآن في المملكة العربية السعودية، ونقدم لكم الخطوات اللازمة لإـمام تسجيل دخول منصة مدرستي لكل أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور كالتالي:

في الخطوة الأولى ينبغي عليك القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستى .

. وفي الخطوة الثانية قم بكتابة جميع المعلومات المطلوبة منك مثل على سبيل المثال اسم الطالب عبر تطبيق توكلنا ورمز المرور.

وفي الخطوة الثالثة قم الآن بالضغط على تسجيل الدخول.

منصة مدرستي

تقدم منصة مدرستي خدمات عديدة للطلاب وأولياء الأمور من خلالها الموقع الرسمي لها، وتقدم المنصة إمكانية عمل الواجبات المنزلية من خلالها وتسجيل حضور الحصص بالإضافة إلى إمكانية حل الإختبارات للتسهيل على أبنائنا الطلاب.