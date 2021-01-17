رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية لمتابعة الدروس في الفصل الدراسي الثاني 1442

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عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية بدأ الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بقوة عن رابط الدخول على منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الدروس المقررة على صفوف التعليم المختلفة “ابتدائي، متوسط، ثانوي”، والتي نفذت وزارة التعليم بالسعودية منظومة التعليم عن بعد من خلال مدرسة مدرستي منذ الفصل الدراسي الثاني في العام الماضي مع انتشار فيروس كورونا، وسوف نطلعكم الآن عن رابط منصة مدرستي التعليمية السعودية.

منصة مدرستي التعليمية

تعتبر منصة مدرستي التعليمية واحدة من أهم وسائل التعليم عن بعد التي اعتمدت عليها وزارة التعليم بالسعودية لكي يتابع الطلاب من خلالها دروسهم المقررة عليهم في بداية العام الدراسي الحالي، وقد أثبتت المنصة كفاءتها خلال الشهور السابقة، ولذلك قررت الوزارة تطوير المنصة لبدء بث شرح المناهج المقررة على الطلاب في الترم الثاني لكل المناهج حتى لا يواجه الطلاب أي مشاكل أثناء الدخول على المنصة.

الدخول إلى منصة مدرستي

من المقرر أن تبدأ منصة مدرستي دروسها المقررة على الطلاب بشكل يومي بداية من الساعة التاسعة في الصباح بالنسبة للمرحلة المتوسطة والثانوية، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية فتبدأ المنصة ببث شرح دروسهم من الساعة الثالثة مساءً يومياً، ويتم شرح الدروس من خلال أفضل مجموعة من المعلمين المتميزون والتي قامت الوزارة بتدريبهم بشكل حديث على كيفية توصيل المعلومات بشكل سهل ومبسط للطلاب أون لاين.

رابط الدخول لمنصة مدرستي السعودية