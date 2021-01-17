نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي 1442 وتوقع موعد إيداعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم قراء موقع ثقفني الكرام الاستعلام عن المساعدة المقطوعة المقطوعة، حيث تشهد هذه الأيام بحثا كبيرا عن موعد صرفها حيث يتوقع المقدمون في المساعدة الحصول عليها منذ بداية العام الجاري، وهذا ما نود أن نطلعكم عليه بالإضافة إلى طريقة الاستعلام والشروط التي يجب على المقدم ان يكون مستوفيا لها، حيث لا يمكن صرف المساعدة إلا للذين يستوفون الشروط التي طرحتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وينتظر مئات الآلاف من السعوديين صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للعام 2020 حيث مازالت حتى الآن لم يتم صرفها الأمر الذي يثير قلق الكثير من المواطنين الذين ينتظرونها على أحر من الجمر حيث تلبي الكثير من احتياجاتهم الخاصة.

المساعدة المقطوعة

وضعت المملكة العربية العديد من الخطط والبرامج والمساعدة لإعانة الأسر الأقل دخلا في المملكة العربية السعودية، ومن أشهر البرامج التي وضعتها الدولة حساب المواطن الذي يصرف شهريا في كل 10 من كل شهر، وقامت المملكة أيضا بوضع المساعدة المقطوعة لإعانة العديد من الأسر المتضررة جدا خصوصا في هذه الآونة التي أثرت فيها جائحة كورونا سلبيا على الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، المساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي يتم صرفها كل عام وتعتبر من أفضل ما أطلقته المملكة في برنامجها رؤية 2030، وتصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي وفقا لشروط ومعايير وضعتها وزارة الموارد البشرية من أجل الحصول عليها.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

الأولوية في الحصول على المقطوعة هي للأرامل والمطلقات بالإضافة إلى المسنين، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددا من الشروط التي يلزم على المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة، ان يكون مستوفيا لهذه الشروط والاي هي:

أن يكون عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من خمس وثلاثين سنة فما فوق.

أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات أو أراضي زراعية.

أن يكون المتقدم أيضا سعودي الجنسية بالإضافة إلى كونه مقيما بالمملكة.

كما أن دخل المتقدم يجب أن لا يتجاوز ثمانة الآف ريال سعودي في حال كونه متزوجا، وأن لا يتجاوز ثلاثة الآف ريال في حال كان أعزب.

طريقة الاستعلام وتوقع صرف المقطوعة

توجد طريقة واحدة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة وهي بالدخول إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المعنية بصرف المساعدة المقطوعة، ثم التوجه. بعد ذلك الدخول إلى الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب والضغط على الاستعلام سيظهر له إن كان مستفيدا أم لا، وفي حال صرف المساعدة سيقوم البنك بإخطاره بذلك حيث يتم إيداعها تلقائيا، وفي حال لم يحصل عليها فإن ملفه قد قوبل بالرفض من طرف القائمين على تنقيح الملفات، ويتوقع الكثير من الناس إيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي قبل انتهاء شهر يناير هذا حيث تأخرت بشكل كبير عن موعدها الذي عرفها المواطنون تصرف فيه، جدير بالذكر أن الحد الأقصى الذي يتم إطلاقه هو ثلاثين ألف ريال وأقل مبلغ هو عشرة الآف ريال.