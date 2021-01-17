نادي الطيران السعودي ينشر ثقافة الطيران بالأحساء

دوت الخليج _ جواهر محمد _ الاحساء ينظم نادي الطيران السعودي ” فلاي ان “، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطار الأحساء الدولي يوم الجمعة القادم الموافق 9 / 6 / 1442 هـ فعاليات تهدف إلى نشر ثقافة الطيران و الطيران الرياضي . وتشتمل الفعاليات على شرح مفصل للطيران من خلال مقابلة الجمهور وعمل رحلات تجريبية للطيران. الجدير بالذكر أن الفعالية ليوم واحد فقط تقام بمطار الأحساء الدولي من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 7 مساءً وستطبق الاحترازات الوقائية المناسبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

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