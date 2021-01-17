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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جدارة 1442| خطوات التقديم على 671 وظيفة بالنيابة العامة للجنسين وشروط القبول في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط جدارة 1442 للتقديم على وظائف النيابة العامة سنقوم بإدراجه لكم في هذا التقرير، حيث بدأت اليوم النيابة العامة بالمملكة، في استقبال طلبات التسجيل في 671 وظيفة بالنيابة العامة للرجال والنساء، كانت النيابة العامة قد أعلنت عن توافرها لحملة شهادة الدبلوم أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وكشفت النيابة العامة أن التقديم سيستمر من اليوم 17 يناير حتى يوم 23 يناير 2021.
رابط جدارة 1442
أعلنت النيابة العامة عن توافر 671 وظيفة لديها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، بداية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة، ودعت جميع الراغبين في التقديم ممن تتوافر لديهم شروط القبول، التقديم على منصة جدارة للتوظيف، موضحة أن التقديم متاح للرجال والنساء، حيث تتوفر 132 وظيفة للنساء و539 وظيفة للرجال.
التقديم في وظائف النيابة العامة
ويمكن للراغبين في التقديم في وظائف النيابة العامة من خلال منصة جدارة للتوظيف، التقديم من خلال:
على جميع المتقدمين التأكد من صحة البيانات التي سيتم إدخالها أثناء التقديم، وذلك لأنه في حالة وجود خطأ بالبيانات المدخلة، تقوم إدارة القبول بإلغاء طلب التقديم مباشرة.
موعد التقديم لوظائف النيابة العامة 1442
التقديم لوظائف النيابة العامة مستمر من اليوم الأحد 17 يناير 2021، بداية من التاسعة صباحًا ومستمر حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وعلى الراغبين في التقديم، الدخول على رابط منصة جدارة للتقديم واتباع الخطوات التي قمنا بعرضها لكم.
شروط القبول بوظائف النيابة العامة
أعلنت النيابة العامة عن ضرورة توافر الشروط التالية في المتقدمين لضمان القبول بالوظائف المعلنة
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- التقديم متاح للحاصلين على شهادة الدبلومات المتوسطة التي يتم التقديم لها بعد الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
- يشترط اجتياز اختبار القدرة المعرفية.
- بالنسبة للحاصلين على شهادات من خارج المملكة، يجب معادلتها من وزارة التعليم السعودية.
- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية وسيتم المفاضلة بين المتقدمين بناء على نتيجة المقابلة.
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