نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات رابط أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مكافحة المخدرات أبشر للتوظيف، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السُّعُودية بالتعاون مع الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السُّعُودية عن توافر بعض الوظائف الشاغرة في مكافحة المخدرات للكادر النسائي، حيث قد تم فتح التقديم على رتبة جندي بجميع فروع وحدة مكافحة المخدرات بالسعودية.

وظائف مكافحة المخدرات 1442

خطوات تقديم النساء للوظائف المتاحة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لمنصة أبشر.

الضغط على زر “الوظائف المتاحة”

الدخول على الوظيفة المراد التقديم عليها.

الضغط على زر “تقديم الطلب”

ملئ البيانات في المربعات المخصصة لها و هي رَقَم الهُوِيَّة، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رَقَم هُوِيَّة الأبُّ، محل الميلاد.

إدخال تاريخ إصدار البطاقة، مكان إصدار البطاقة، الحالة الاجتماعية، جنسية الأم، جوال صاحبة الطلب، الجنس، فئة المهنة، الحقول، الوزن.

المنطقة التي تسكن فيها المتقدمة، المدينة، الحي، الشارع.

رَقَم المبنى، اسم أحد الأقرباء، رَقَم جوال أحد الأقرباء.

كتابة جميع الشهادات العلمية التي حصلت عليها المتقدمة، وهي نوع التخصص، التخصص العام، التخصص الدقيق، سنة التخرج، المعدل.

التقدير، اللغات، دورات الحاسب الآلي، المؤهل العلمي.

حفظ البيانات ثم طباعة رَقَم الطلب، بالإضافة إلى رسالة نصية تصل على جوال صاحبة الطلب يفيد تأكيد تسجيلها.

ابشر توظيف وظائف مكافحة المخدرات تقديم 1442

ونص الإعلان على الشروط الواجب توافرها في المتقدمة للحصول على وظيفة “جندي أول” في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، و هي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، و يفضل تكون أعلى من ذلك.

أن تكون المتقدمة سُعُودية المنشأ و الأصل أي من أبُ وأم سعوديين حتى لو عاشت في بلد آخر.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسمعة، وألا تكون مطلوبة على ذمة قضايا أخلاقية أو جرائم.

أن تكون المتقدمة هُوِيَّة سارية وقت التقديم.

يتناسب وزن و طول المتقدمة مع اللوائح الطبية التي تنص عليها وزارة الداخلية.

ألا تكون المتقدمة معينة في وظيفة عسكرية أخرى.

ألا تكون المتقدمة قد انضمت إلى كُلْيَة عسكرية أو معهد عسكري عند التقديم للوظيفة.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي الجنسية.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية للقبول.

و يتم فتح باب التقديم بداية من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأحد الموافق 17 يناير عام 2021 و 4 جُمادى آخر 1442 حتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس الموافق 21 يناير 2021 و 8 جُمادى آخر 1442.