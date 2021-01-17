نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة، التي تم الإعلان عنها منذ قليل النيابة العامة عن توافر العديد من الوظائف الإدارية المخصصة للرجال والنساء بالمملكة العربية السعودية، وذلك حسب سلم الرواتب من الدرجة الرابعة وحتي الدرجة الثامنة وفقاً للشروط والضوابط المحددة لكل تخصص حيث أن الوظائف المتاحة يتمكن، حيث تجاوز عدد الوظائف الشاغرة 671 وظيفية منهم 132 وظيفة مخصصة للنساء، و539 وظيفة مخصصة للرجال، لذا نوضح لكم جميع التفاصيل عبر موقعكم ثقفني.

طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة للرجال والنساء

اولا نوضح لكم الوظائف المتاحة للرجال والنساء والتي جاءت كالتالي:



مراقب امن وسلامة للرجال.

باحث اجتماعي للرجال والنساء.

باحث إحصاء للرجال.

باحث شؤون موظفين للرجال والنساء.

باحث تطوير إداري مساعد للرجال والنساء.

باحث توظيف للرجال.

مراقب امن وسلامة للرجال.

مصور فوتوغرافي للنساء.

مأمور صرف للرجال.

مأمور اتصالات للرجال.

فني صيانة الآلات للرجال.

مأمور عهدة للرجال.

فني تبريد وتكييف للرجال.

مراقب مخازن للرجال.

مساعد إداري للرجال.

مترجم لغة اردو للرجال.

مترجم لغة هندية للرجال.

مأمور علاقات عامة للرجال.

باحث تطوير عقاري مساعد.

محلل نظام للرجال.

مطور برامج للرجال والنساء.

محلل نظم للرجال.

فني دعم للرجال والنساء.

مدقق رواتب للنساء.

مهندس مدني للرجال.

مهندس معماري للرجال.

مدقق مشتريات للرجال والنساء.

مدقق مناقصات للرجال والنساء.

كاتب سجل للرجال والنساء.

كاتب ضبط للنساء.

مدقق شئون موظفين للرجال والنساء.

محاسب مساعد للنساء.

موعد بدء التسجيل في وظائف النيابة العامة عبر جدارة

أعلنت النيابة العامة بدء استقبال الراغبين في التسجيل ابتدأ من اليوم الأحد الموافق 17 من شهر يناير 2021 الموافق 4/6/1442 هجرية وذلك بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم علي أن يستمر التقديم حتي يوم السبت الموافق 10/6/1442 هـ الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير 2021م.

خطوات التقديم في وظائف النيابة العامة 1442

الدخول علي رابط منصة جدارة. انشاء حساب بالموقع اذا كان ليس لديك حساب. تسجيل رقم الهوية الوطنية والجنس. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على حفظ.

شروط التقديم في وظائف النيابة العامة

جاء من أهم الشروط والضوابط التي تم الإعلان عنها للمتقدمين من الرجال والنساء في الوظائف الجديدة أن يكون المؤهل الدراسي لا يقل عن دبلوم، وأن يجتاز المتقدم اختبار المعرفة واجتياز المقابلة الشخصية، حيث تحدد لجنة القبول مجموعة من النقاط يحتسب علي أساسها معايير القبول، وقبل الختام نود معرفة آراءكم في صندوق التعليقات أسفل المقال عن طريقة التقديم في وظائف النيابة العامة 1442 عبر جدارة للرجال والنساء.