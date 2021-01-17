طريقة حل الواجب عبر منصة مدرستي التعليمية السعودية 1442 بالخطوات

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عمر شويل - جدة طريقة حل الواجب عبر منصة مدرستي , أطلقت المملكة العربية السعودية مَنصة مدرستي، لتوفير كل الأدوات التعليمية التي تُساعد الطُلاب والمعلمين وأولياء الأمور في إنهاء كل المناهج التعليمية بدون الحاجة للذهاب للمدرسة، لأن كل شيء يَتم تَقديمه بها سَيتم تَقديمه من خلال المنصة، سواء أكان فيديوهات مرئية، الحصص، الجداول، كافة الأنشطة التعليمية، حل الواجبات الخاصة بالطُلاب، كما أنه يُمكن معرفة مستوى الطلاب من خلالها، ويَتم تَطبيق التباعد الاجتماعي، حيث تَحتوي المنصة على فصول للحضور الافتراضي، مع إمكانية قيام المعلم بالشرح عبر الفيديو مما يَسمح للطلاب بالتفاعل معه.

طريقة حل الواجب عبر منصة مدرستي

يُمكن للطلاب القيام بَحل الواجبات عبر المَنصة بَكل سهولة عن طريق الدخول رابط منصة مدرستي التعليمية ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار ايقونة (الواجبات).

ثم اختيار المادة التي يَجب القيام بها حل الواجب.

والتوجه على الفور لحل الواجب بالمنصة.

يُمكن للطلاب تَحميل الواجب للقيام بحله في وقتًا لاحق.

طريقة رفع الواجب عبر منصة مدرستي

يَتم تَحويل صيغة الملف حتى يَتم تحميله إلى ZIP ثم التوجه لرابط منصة مدرستي، ثم إتباع ما يلي:-

اختيار المادة التي تم حل الواجب بها.

ثم الضغط على أيقونة تحميل ورفع الملف من الحاسوب.

ثم الضغط على متابعة ثم حفظ.

مع الحرص على أن يَكون الملف مرئي حتى يٌمكن للمعلم رؤية الواجب.

إيجابيات مَنصة مدرستي للتعلم عن بُعد

بالرغم من تأثير هذه الجائحة السيء على البلاد، إلا أنها كانت لها جانب إيجابي، وهي تجربة التَعليم عن بُعد باستخدام مَنصة مدرستي، والتي أيضًا كان لها إيجابيات كَثيرة مثل:-