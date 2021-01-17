نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة التقديم علي النيابة العامة 1442 تعرف علي التخصصات للرجال والنساء في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة التقديم علي النيابة العامة 1442 تعرف علي التخصصات المطلوبة للرجال والنساء في السعودية ، لقد كثر البحث في الأيام الحالية عن الوظائف الخاصة بالنيابة العامه بالسعودية لعام 1442 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن التخصصات المطلوبة للتقديم في النيابة العامه للرجال والنساء وأيضا سوف نتعرف عن كيفيه التقديم في النيابة العامه وشروط التقديم في وظائف النيابة العامه.

جدارة التقديم علي النيابة العامة 1442

لقد بداة منظومة توظيف الإلكتروني جدارة في استقبال طلبات التقديم على وظائف النيابة العامه السعودية للرجال والنساء والتي قامت منظمه التوظيف ضاره بالإعلان عنها مؤخرا لكل من الرجال والنساء المواطنين السعوديين وهذه الوظائف وظائف حكوميه تم كسرها على السعوديين فقط ، وقد تم الإعلان على هذه الوظائف خلال الساعات الماضية من يوم الأخذ الموافق 17 يناير 2021 ، وقامت منظومه التوظيف جداره بإعلان القبول و تلقي طلبات التقديم على 671 وظيفه شاغره وخليه لتقديم المواطنين السعوديين من الرجال والنساء من حمله المؤهلات العليا والخريجين وحملت المؤهلات المتوسطة للتقديم على وظائف النيابة العامه السعودية ، وقد تم تقسيم هذه الوظائف على الرجال والنساء حيث سيحصل الرجال على 539 وظيفه ونساء سوف يحصلوا على 132 وظيفه ، وهذه الوظائف سوف تندرج تحت سلم رواتب الموظفين من الدرجة السادسة والسابعة والثامنة وهذه الدرجة سوف يتم تحديدها من خلال في استيفاء شروط التقديم الخاصة بالقبول في وظائف النيابة العامه.

الوظائف المتاحة في النيابة العامة 1442

هناك العديد من الوظائف للتقديم عليها في النيابة العامه السعودية للرجال والسيدات وسوف نتعرف على جميع الوظائف المتاحة من خلال الصورة القادمة.

شروط القبول في النيابة العامه 1442

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في الفرد لكي يتم قبوله في النيابة العامه السعودية وسوف نتعرف على الشروط من خلال السطور القادمة وهذه الشروط هي :

يجب على المتقدمين من الرجال أو السيدات أن يتمتعون بالجنسية السعودية.

يجب عند التقديم على الوظائف المعلن عنها في النيابة العامه يجب حصول على المتقدم على مؤهل يسمح له بهذه الوظيفة.

الأولوية العامه للنيابه العامه لأصحاب المؤهلات التربوية أما أصحاب المؤهلات غير التربوية سوف يتم النظر بعد ما يتم النظر في المؤهلات التربوية

كيفيه التقديم في النيابة العامه 1442

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها بشكل صحيح لكي يتم التقديم في النيابة العامه بشكل صحيح وهذه الخطوات هي: