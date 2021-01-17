نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدارة للتوظيف| رابط التقديم على 539 وظيفة للرجال بالنيابة العامة وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدارة للتوظيف ورابط التقديم على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء سنقوم بتوفيره لكم، حيث نشرت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية على منصة جدارة، إعلان توفير وظائف شاغره للنساء والرجال لديها بواقع 671 وظيفة، لحاملي شهادة الدبلوم المتوسط، وأعلنت النيابة العامة أن الوظائف متوفره بمراكزها المنتشرة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، موضحة أن التقديم على الوظائف سيكون من خلال رابط منصة جدارة الإلكترونية بخطوات بسيطة سنقوم بكشفها لكم.

جدارة للتوظيف

جدارة للتوظيف عبارة عن منصة إلكترونية تابعة للمملكة العربية السعودية، يتم من خلالها الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة، وقد نشرت المنصة منذ فترة إعلان عن توافر وظائف شاغرة بالنيابة العامة 1442، بواقع 671 وظيفة إدارية مقيدة بسلم الوظائف بداية من المرتبة الرابعة وحتى السادسة، وأكدت النيابة العامة خلال الإعلان الذي نشرته على أن التقديم متاح خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 حتى يوم السبت الموافق 23 يناير 2021.

التقديم على وظائف جدارة 1442

التقديم على وظائف جدارة للراغبين يكون من خلال:

يجب على المتقدم التأكد من دقة البيانات التي يتم إدخالها أثناء التقديم، وإلا سيتم إلغاء الطلب

شروط القبول بوظائف النيابة العامة