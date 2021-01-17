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عمر شويل - جدة كيفية تسديد رسوم عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية لعام 1442 بطريقه إلكترونية دون اللجوء للذهاب لفروع الشركة حيث وفرت شركه الكهرباء السعودية الكثير من الطرق التي يمكن من عبرها سداد الرسوم الخاصة بالعداد بطريقه الإلكترونية ، هذه الرسوم لها أهمية كبيره لذلك عليك القيام بدفعها لاستمرار خدمه الكهرباء ومن خلال هذا المقال سوف نبين الطريقة الصحيحة لتسديد رسوم عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية. فتعتبر الشركة السعودية للكهرباء احدي الشركات المساهمة في المملكة وهي تختص في نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء في مختلف بقاع المملكة العربية السعودية حيث إنها عملت على تقدم السعودية في مجال الحصول على الطاقة لقطاع الأعمال هو وصلت السعودية للمرتبه رقم 18 من بين 190 دوله وذلك حسب تقرير ممارسه الأعمال لعام 1442. شركه الكهرباء السعودية تعتبر من ضمن اكبر شركه في مجال الطاقة الكهربائية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

تعرف علي طريقة تسديد رسوم عداد الكهرباء في المملكة العربية السعودية لعام 1442.

كيفية تسديد رسوم عداد الكهرباء ،على جميع المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء الالتزام بالطرق النظامية التي أقرتها الحكومة السعودية من اجل تسديد تعريفه إيصال الخدمات الكهربائية الخاصة بها فهو يعتبر النظام الوحيد والمقرر من قبل الشركة لأي التزامات ماليه أو رسوم على المشتركين فيها. ويتم بعد ذلك تحصيل تلك الرسوم للبنوك العاملة في السعودية عبر نظام سداد الذي أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي . دون اللجوء لأي حاجة للتعامل مع رقم حساب بنكي خاص بالشركة . وذلك من اجل حماية المواطنين من أي عمليات نصب أو احتيال .

تعرف علي قنوات تسديد رسوم عداد الكهرباء

كيفية تسديد رسوم عداد الكهرباء ،يوجد الكثير من قنوات السداد التي يمكن من عبرها تسديد أي مستحقات أو التزامات مالية خاصه برسوم عدادات الكهرباء في المملكة العربية السعودية ، وهي التي وفرتها الشركة السعودية للكهرباء . لكي يتمكن جميع المشتركين من خلالها تسديد الرسوم بكل سهولة ويسر وفي الوقت المناسب وابسط الطرق أيضا وهذه القنوات هي :

الهاتف المصرفي :وتستخدم في حاله إذا كنت مشتركه في خدمه الهاتف المصرفي لدي البنك الذي تتعامل معه.

الصراف الألي: و تستخدم جهاز الصراف في التابع للبنك الذي تتعامل معه.

و يمكنك أيضا من خلال الأنترنت: من خلال الموقع الرسمي للبنك الذي تتعامل معه.

بطاقات الائتمان :يمكن من خلالها السداد من خلال فيزا كارد او الماستر كارد.

تفويض البنك :يمكنك أيضا تفويض البنك للتعامل مع الخصم المباشر من الحساب الخاص بك لخصم قيمه الفاتورة.

نقاط البيع :يمكن سداد الفواتير من خلال نقاط البيع التي تتوفر في مكاتب خدمات.

طريقه سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الصراف

يمكنك من خلال الصراف تسديد الفواتير الخاصة بالكهرباء بكل سهوله ويسر دون الذهاب ل فروع شركه الكهرباء في مختلف بقاع السعودية. وسوف نتعرف من خلال هذا المقال علي الخطوات وهي كالآتي :

قم بإدخال بطاقه الصراف الألي الخاصة بك.

ثم ادخل الرقم السري الخاص بها.

اضغط على سداد فواتير عامة .

اختر بعد ذلك الشركة السعودية للكهرباء.

ثم قم بالضغط على الخدمات والاتصالات.

اضغط بعد ذلك على الكهرباء.

اختار غير مسجله.

ادخل رقم الحساب المراد سدادة.

اضغط على الاستمرار.

تم تنفيذ العملية بنجاح.

تعرف علي طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بالشركة السعودية من خلال الحساب الخاص بك ويمكنك سداد فاتورة الكهرباء من خلال القيام بما يلي.