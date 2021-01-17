نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الراجحي بدون تحويل راتب وبدون كفيل وحاسبة التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الراجحي بدون تحويل راتب، احد اهم التمويلات التي يقدمها البنك لكل عملائه من المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويعتبر مصرف الراجحي من البنوك السعودية التي تقوم بتقديم افضل الخدمات المصرفية منها تمويل شخصى بدون تحويل راتب، والتي يعتبر من اهم القروض التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة، ودائما ما نجد بنك الراجحي يسعى إلى تقديم افضل الخدمات المصرفية مثل تمويل الراجحي الجديد، وهناك سهولة يتميز بها الراجحي عند تقديم قرض شخصى بدون تحويل راتب وهى سهولة الاجرائات، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل تمويل الراجحي بدون تحويل راتب.

تمويل الراجحي بدون تحويل راتب

هناك عدد من القروض التي يقدمها بنك الراجحي وهى تعتبر من اهم القروض التي تقدم داخل الأراضي السعودية، ومنها قرض شخصى بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل الراجحي للقطاع الخاص وهى أيضا قرض ينفرد به مصرف الراجحي، وهناك قرض السيارة والقرض العقاري وغيرها من القروض الأخري المتنوعة، ومن خلال الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك يمكن الاستعلام عن قيمة القرض وأيضا عن الأقساط المتبقية من خلال خدمة حاسبة تمويل الراجحي، واليكم شروط الحصول على تمويل الراجحي بدون تحويل راتب.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

عمر العميل عند طلب التمويل الشخصي لا يتجاوز 6 عام مع نهاية اخر قسط من تسديده.

الحد الأدنى من راتب العميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لا يقل عن شهر من العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.

خطوات التقديم الإلكتروني على قرض الراجحي

هناك عدد من الخطوات التي يجب على المستفيد اتباعها من اجل التقديم على قروض الراجحي، واليكم هذه الخطوات من اجل تسهيل الأمر على جميع الراغبين في الحصول على تمويل شخصى فورى من مصرف الراجحي.