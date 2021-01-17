فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم حملته الـ٢٣ للتبرع بالدم

تحت شعار (دماؤنا فداء للوطن)

دوت الخليج : منال الغلث :الرياض

انطلقت يوم السبت الموافق ( ١٦ يناير ٢٠٢١ م )، مبادرة التبرع بالدم لصالح جنودنا البواسل بالحد الجنوبي وذلك في فندق ماريوت الرياض بالتعاون مع مدينة الامير سلطان الطبية العسكرية ، وبتنظيم من فريق فعاليات المجتمع التطوعي الذي يعمل تحت مظلة مؤسسة بصمة خير الأهلية .

وقد بدأ الحفل بمجموعة من الفقرات الترفيهيه ، ثم كلمة قدمها أحد المتطوعين و استعراض أبرز أعمال الفريق خلال شهر يناير 2021 ، تلاها كلمة لقائد الفريق الأستاذ عبدالحميد العوام قال فيها إن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية والإسهام في توفير الكميات الكافية من الدَّم في بنوك الدم بمستشفيات المنطقة مقدما شكره لراعي الحفل رجل الأعمال الأستاذ فيصل المطلق على حضوره و تكريمه للمتبرعين و المشاركين و المنظمين و رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بصمة خير الأهلية ومدينة الأمير سلطان للخدمات الطبية و شركة رعاية الطبية لتقديمها عضويات لأعضاء الفريق ولراعي الضيافة فندق ماريوت الرياض و للرئيس التنفيذي للفريق .

وبعد ذلك ألقى الأستاذ فيصل المطلق راعي المبادرة كلمة قال فيها أعتز وأفتخر بحضوري هذا اليوم هذه الحملة المنظمة والغير مستغربة من فريق فعاليات المجتمع التطوعي مباركا للفريق نجاح الحملة وتميز الفريق في الأعمال التطوعية الأخيرة التي عقدت في مناطق متعددة في المملكة، معلنا تكفله باستضافة الفعالية القادمة التي ستكون تكريما لفئة غالية من متلازمة داون الذين حققوا إنجازات خلال الفترة الماضية.

وقال الرئيس التنفيذي للفريق الأستاذ فيصل المرحوم أن الحملة ضمن المبادرات التي ينظمها فريق فعاليات المجتمع التطوعي وهذه الحملة رقم ثلاثة وعشرون الذي ينظمها الفريق بدافع إنساني وواجب وطني وكذلك بدافع مجتمعي يستشعره المتبرعون، ويعبّرون من خلاله عن تقديرهم وامتنانهم لتضحيات المرابطين على ثغور المملكة في حدها الجنوبي بوجهٍ خاص، وجنودنا البواسل عمومًا وقدم شكره لكافة الداعمين والمشاركين في نجاح الحملة.

وفي نهاية الفعالية عقد الفريق اجتماعه الدوري لمراجعة وتقييم الفعالية والبدء في التخطيط للفعالية القادمة واستعراض خطة الفريق لشهر يناير وفبراير، حيث سيكون حافلا بالفعاليات والأعمال التطوعية.