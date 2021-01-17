نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب حلول الأعمال بنك الراجحي | طرح عدد 40 مكتبا للشركات والمؤسسات في أرجاء المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتب حلول الأعمال بنك الراجحي. بنك الراجحي أكبر بنوك المملكة العربية السعودية والذي تم تأسيسه في منتصف القرن الماضي، يقوم بطرح مكاتب حلول في أرجاء المملكة العربية السعودية وداخل كل مدينة للشركات والمؤسسات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلن بنك الراجحي عن بدء تأسيس مكاتب لجميع مدن المملكة العربية السعودية من أجل الشركات والمؤسسات بدءا من اليوم الموافق 17 يناير عام 2021 ميلاديا الموافق 1442 هجريا، وقد تم الإعلان أن هذه المكاتب ستقدم الكثير من الخدمات والصلاحيات المالية للشركات والمؤسسات وتم الإعلان المبدئي للفروع حيث سيصل عدد الفروع مبدئيا ل30 فرعا موزعين على أرجاء المملكة العربية السعودية.

بدء البنك بتدشين نحو 40 مكتب في عام 1442 هجريا لتقديم كافة الحلول والمميزات والخدمات للشركات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية، وقد صرح البنك أن المكتب سيضم فريقا متخصصا تابع للبنك لإعطاء الاهتمام بالشركة أو المؤسسة التي سيتم التعاقد معها.

خدمات مكتب حلول الأعمال بنك الراجحي

صرح بنك الراجحي أن مكاتب حلول التي طرحها في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية ستستهدف الشركات والمؤسسات بالمملكة، وتقدم لها كل الخدمات المالية مثل العمليات المصرفية وعملية الضمانات وغير ذلك من العمليات، كما يمكنها أيضا تحويل الرواتب عبر البنك.

خدمات البنك

تأتي خدمات المكاتب التي قام بإطلاقها وهي مكاتب حلول من خدمات البنك التي قام باستحداثها كما يوفر البنك أيضا العديد من الخدمات عبر الإنترنت أو الخدمات الإلكترونية كالخدمات دفع الفواتير وتسديد المصاريف والديون وعمليات إعادة الشحن وذلك عبر خدمات مثل مباشر الأفراد التي يمكنك الإطلاع عليها من هنا الراجحي مباشر الأفراد كيفية التسجيل: بالخطوات والفيديو ومتابعة تداولك عبر الراجحي تداول.

كما قام البنك أيضا بإطلاق خدمات مثل خدمات التداول، التي يمكن لأي مواطن أو مقيم بالمملكة العربية السعودية الاشتراك بها وزيادة دخله ورأس ماله بصورة كبيرة وسهلة بالتداول الإسلامي، وكل ما يلزمه هو فتح حساب استثماري ببنك الراجحي والاشتراك بخدمة الراجحي تداول، وتعد خدمة الراجحي تداول من أقل الخدمات عمولة وتكلفة ومن أكثرها ربحا ومنفعة.