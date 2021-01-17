نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط شانجان CS95 رويال بدون مقدم قسط 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتواصل عروض تقسيط شانجان CS95 رويال موديل 2021 في السعودية حيث تتنوع عروض تقسيط السيارات الجديدة بتنوع موديلات شانجان حيث هناك توأمة مع عدد من البنوك وشركات التمويل في السعودية يمكن من خلالها الحصول على تقسيط 1000 ريال شهريًا أو تقسيط بدون مقدم ضمن حملة العروض الترويجية الشهرية والتي تشهد كثافة كبيرة في الربع الأول من العام الجديد طمعًا في اقتسام نسبة معقولة من السوق السعودي الذي يتسع للعديد من السيارات سواء الدفع الرباعي أو سيارات SUV وصولًا إلى سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي أثبتت فعاليتها داخل المدن وفي الشوارع الداخلية مرورًا بسيارات الدفع الأمامي التي توفر تجربة مختلفة من القيادة في السعودية.

سعر شانجان CS95 رويال

تعتبر شانجان CS95 أكبر سيارة ركاب ضمن مجموعة منتجات شانجان في السعودية، تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2016 في معرض بكين للسيارات، ويصل سعر شانجان رويال بدون ضريبة القيمة المضافة حوالي 110 آلاف ريال في حين يصل السعر بعد إضافة القيمة المضافة إلى 126 ألف ريال تقريبًا وذلك في فئة الدفع الرباعي مع محرك بسعة 2.0 لتر تيربو وناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات.

عروض تقسيط شانجان CS95 رويال

تختلف عروض تقسيط شانجان CS95 رويال بحسب العديد من المعايير والشروط الخاصة بالعميل من جهة وبالبنك أو جهة التمويل من جهة أخرى وسوف نقدم فيما يلي نموذجين من نماذج أو عروض التقسيط المختلفة التي يتم حسابها بشكل تقريبي لكن يبقى السعر النهائي محل تفاوض بين الوكيل والمشتري وذلك بحسب العديد من العوامل كما سبق القول أهمها الدخل الشهري للمشتري وقيمة القسط الشهري الذي يدفعه حيث إن هذا القسط الشهري يجب ألا يتجاوز بأي حال من الأحوال 40 % من الراتب وهذا يعني أنه كلما زاد الراتب أو الدخل الشهري زادت فرصة التقسيط بسهولة.

أولا : تقسيط شانجان CS95 رويال بدون مقدم

في حال تم تقسيط شانجان CS95 رويال بدون مقدم فإن ذلك يعني أن الدفعة الأخيرة ستكون 40 % من الثمن الإجمالي مضافًا إليه سعر الفائدة السنوية وكذلك الضريبة المضافة حيث يلعب المقدم دورًا مهما في الحصول على عروض تقسيط مميزة.

ثانيًا : تقسيط شانجان CS95 رويال 1000 ريال شهريًا

من أجل الحصول على شانجان cs95 بقسط شهري في حدود 1000 ريال شهريا فإن هذا يتطلب رفع قيمة الدفعة المقدمة وكذلك الدفعة الأخيرة أو دفعة التملك حيث في حال كانت مثلا الدفعة الأولى 30 % والدفعة الأخيرة 30 % أي بواقع 70 ألف ريال فإن المبلغ الباقي يمكن تقسيطه بأقل من 1000 ريال على 60 شهرًا.