نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مكافحة المخدرات ..رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 للنساء علي رتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف مكافحة المخدرات، اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عن وجود وظائف شاغرة لديها والتقديم للنساء وسوف يكون التوظيف في مختلف فروع مكافحة المخدرات في جميع مدن المملكة العربية السعودية ومن خلال هذا المقال سنتعرف على تفاصيل التقديم والرابط وشروط التقديم.

شروط التقديم لوظائف مكافحة المخدرات 1442:

وقد وضعت الهيئة العامة لمكافحة المخدرات عددا من الشروط الواجب توافرها في وظيفة رتبة جندي للنساء والتي تم الاعلان عنها اليوم وهي كالتالي:

ان تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها.

ان تكون المتقدمة من أصل سعودي وتقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ان تتمتع المتقدمة بحسن السير والسمعة والسلوك .

الا يكون قد حكم على المتقدمة في أي جرائم بالأدانة.

يشترط ان تمتلك المتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول وقت التقدم للوظائف

يشترط ان يتناسب وزن وطول المتقدمة بما هو منصوص عليه في اللائحة الطبية ومطلوب للوظيفة.

الا تكون المتقدمة قد تم تعيينها في أي وظيفة عسكرية من قبل.

الا تكون المتقدمة قد انضمت لأحد المراكز او المعاهد العسكرية من قبل.

الا تكون المتقدمة متزوجة من جنسية أخرى غير الجنسية السعودية.

يجب ان تجتاز المتقدمة جميع الاختبارات والاجراءات الخاصة بالقبول

يجب ان تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية بنجاح.

كيفية التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء1442 عبر أبشر:

الدخول للموقع الرسمي أبشر للتوظيف

ثم الضغط على أيقونة الوظائف المتاحة

اختيار الوظيفة المراد التقديم لها وملء الخانات المطلوبة.

الموافقة على كافة الشروط الخاصة بالوظيفة

ثم الضغط على أيقونة تقديم طلب.

ثم الضغط على ايقونة التالي ثم الضغط على حفظ.

بعد ان قمت بادخال البيانات الشخصية عنك يتم بعد ذلك كتابة بيانات الشهادة العامية الحاصل عليه، ثم الضغط على اضافة مؤهل علمي

ثم الضغط على حفظ

ثم تقديم طلب.

وبعد عملية التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء عبر أبشر، يجب ان تقوم بطباعة الصفحة ورقم الطلب والاحتفاظ بهم وسوف تصلك رسالة نصية على رقم الجوال الخاص بك تحتوي على رقم الطلب وان التسجيل قد تم بنجاح.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442:

وقد نوهت الهيئة العامة لمكافحة المخدرات انه سوف يتم التقدم يوم الاحد الموافق 4 جماد أخر والموافق يوم 17 يناير 2021 وحتى الخميس الموافق 8 جماد أخر 1442 والموافق 21 يناير2021 وسوف بدأ في أستقبال المتقدمات من الساعة العاشرة صباحا لوظيفة جندي نساء بمديرية مكافحة المخدرات.