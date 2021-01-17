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عمر شويل - جدة التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 يعد واحد من ضمن أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من النساء في المملكة العربية السعودية وخاصة الراغبين في الحصول علي وظيفة، حيث قامت وزارة الداخلية السعودية بالإعلان عن حاجتها لبعض النساء للعمل في وظيفة الجندي لهذه القوات.

وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

تعد المديرية العامة للمخدرات هي واحدة من ضمن احدي اهم المديريات الموجودة في وزارة الداخلية السعودية والتي تعمل بشكل كبير علي الحفاظ علي امن وسلامة المملكة العربية السعودية من انتشار المخدرات والحد من التعاطي والاتجار بها، وتكون وظيفة هؤلاء النساء في تلك المديرية هي متابعة المواطنين والكشف عليهم من تعاطي المواد المخدرة وأيضاً القيام باكتشاف كافة عمليات الاتجار بالمخدرات.

ويتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً عن طريق منصة أبشر للوظائف التي قد وضعتها وزارة الداخلية للوظائف العسكرية وبعد إعلان نتيجة القبول الأولي تقوم المتقدمة بالذهاب للفحص الطبي والرياضي.

شروط مكافحة المخدرات 1442

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدداً من الشروط الخاصة بالقبول في الوظائف حيث جاءت هذه الشروط في النحو التالي:

الشرط الأساسي هي إن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من أبويين سعوديين.

يشترط أن تكون ولدت وتربت علي أراضي المملكة حيث يتم استبعاد من ولد في الخارج.

يجب أن تكون حصلت علي شهادة الثانوية العامة علي الأقل للقبول في الوظيفة.

ينبغي أن تكون ذات طول لا يقل عن 155 سم.

تناسب وزن المتقدمة مع طولها.

تتمتع بمستوي متوسط من اللياقة البدنية.

يشترط أن لا تكون قد تقدمت من قبل في الوظائف العسكرية.

أن لا تكون تعمل في القطاع العام أو الخاص.

لا يقل السن عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماٌ.

إذا كانت المتقدمة حاصلة علي شهادة جامعة يجب أن يكون تقديرها لا يقل عن جيد.

طريقة التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

يتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً عن طريق منصة ابشر للوظائف التابعة لوزارة الداخلية حيث يتم التسجيل عن طريق أتباع التالي: