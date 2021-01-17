نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 للنساء في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم مكافحة المخدرات 1442 ، أعلنت المديرية العامة السعودية لمكافحة المخدرات الذي تأسست عام 1380 هجريا عن فتح باب التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء على رتبة جندي ، ويتم تعيينهم في جميع فروعها الموجودة في المملكة العربية السعودية، حيث تعمل المديرية العامة جاهدة لمكافحة قضايا المخدرات بجميع أنواعها على أراضي المملكة، ولمكافحة جميع عمليات التهريب وعمليات الإتجار والإدمان وبالفعل نجحت في ذلك بكل جدارة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على رابط تقديم المخدرات لتوظيف النساء في المملكة العربية السعودية، وشروط تقديم مكافحة المخدرات 1442 ،فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شروط تقديم مكافحة المخدرات 1442 بالمملكة

لكي يستطيع النساء من التقديم على رتبة جندي التي أعلنت عنها المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية يجب توافر بعض الشروط التي وضعتها المديرية العامة، والشروط كالأتي :

يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستحسن أن تكون حاصلة على مؤهل عالي .

يجب أن تكون المتقدمة على الوظيفة سعودية الأصل والمنشأ .

ألا يكون على المتقدمة أي حكم جنائي، وأن تكون حسنة السير والسلوك .

يجب أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سارية أثناء التقديم عن طريق أبشر .

يجب أن يكون وزن المتقدمة متناسب مع طولها وفقا للائحة الطبية .

يجب ألا يكون تم تعيين المتقدمة في أي من الوظائف الحكومية .

يجب ألا تكون المتقدمة منضمة للمعاهد أو المراكز العسكرية .

يجب على المتقدمة اجتياز جميع إجراءات القبول التي حددتها المديرية العامة .

خطوات التقديم في مكافحة المخدرات

أولا قم بالدخول إلى موقع أبشر للتوظيف عن طريق الأنترنت .

عن طريق الأنترنت . أنقر على الوظائف المتاحة، سيتم الدخول على الوظيفة المطلوبة من قبل المديرية العامة .

بعد مراجعة تفاصيل الوظيفة، وافق على جميع الشروط وقواعد الوظيفة .

أنقر على تقديم الطلب .

أكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، محل الميلاد، تاريخ ومكان إصدار البطاقة، جنسية الأم، هاتف صاحب الطلب، الجنس، فئة المهنة، الحقول، الوزن، المنطقة التي يقيم فيها المتقدم، المدينة، الحي، الشارع، رقم المبني، اسم أحد الأقرباء، رقم هاتف أحد الأقرباء .

ثم أنقر على التالي .

أكتب جميع بيانات المؤهلات العلمية مثل، نوع التخصص، التخصص العام، التخصص الدقيق، سنة التخرج، المعدل، التقدير، هل لدي المتقدم دورة لغة ودورة حاسب آلي، أنقر على مؤهل علمي في حالة أن كان للمتقدم مؤهل أخر .

انقر على حفظ وتقديم الطلب .

يجب طباعة الصفحة ورقم الطلب .

وفي النهاية سوف تصلك رسالة على الهاتف يوجد بها رقم تقديم الطلب .

رابط تقديم مكافحة المخدرات

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تقديم مكافحة المخدرات 1442 لتعيين النساء في رتبة جندي من يوم الأحد 17/1/2021 ميلاديا الموافق 4/6/1442 هجريا الساعة العاشرة صباحا، وسوف ينتهي التقديم على الوظائف في يوم الخميس 21/1/2021 ميلاديا الموافق 8/6/1442 هجريا الساعة العاشرة صباحا، ويتم التقديم على الوظائف للنساء عن طريق بوابة أبشر الإلكترونية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط تقديم مكافحة المخدرات 1442 لرتبة جندي للنساء في المملكة العربية السعودية .