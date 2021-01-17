نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط “أبشر” للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات 1442 للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من راغبي التقديم في الوظائف الشاغرة الخاصة بمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية التي تم الإعلان عنها من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، فهناك الكثير من السيدات ترغب في الالتحاق بها وخاصة بعد معرفة أن هناك وظائف شاغرة ولكن ينبغي أن تتوافر فيهن الشروط التي أعلنت عنها الجهة المختصة، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الوظائف تابعونا.

وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات للنساء

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عن بعض الوظائف الشاغرة للسيدات، وسوف تكون تلك الوظائف مُتاحة في جميع أنحاء المملكة وستكون رتبة جندي.

ما هي الشروط الخاصة للتقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء؟

هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها لمن ترغب في التقديم عبر وظائف مكافحة المخدرات للنساء بالمملكة وهي:

ضرورة أن تكون سعودية المنشأ والأصل ولكن مستثناه من نشأت خارج المملكة نتيجة عمل والدها في إحدى الدول.

ينبغي أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يُعادلها أو مؤهل عالي.

يجب على المتقدمة أن تكون حسنة السير والسلوك وغير مدانة في أي جرائم مخلة بالشرف.

لابد من تناسب وزنها مع طولها وأن تجتاز اختبارات الطبية الخاصة باللياقة البدنية.

يلزم تقديمها لهوية الوطني غير منتهية وألا تكون متزوجة من أجنبي.

ضرورة ألا يكون تم فصلها من قبل أحد المعاهد أو المراكز العسكرية.

لابد من اجتيازها كافة الاختبارات الخاصة بالتقديم في وظائف مكافحة المخدرات.

كيفية التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة العربية السعودية عن بعض الشروط التي ينبغي توافرها في من ترغب في التقديم للوظائف الشاغرة، لذا يُمكنك الآن اتباع بعض الخطوات التالية بدقة:

الاتجاه إلى الموقع الرسمي لموقع أبشر من خلال النقر هنا.

بعد ذلك أدخل على كافة الوظائف المُتاحة ثم حدد الوظيفة التي ترغب في التقديم وقم بالإطلاع على كافة تفاصيلها بدقة وشروطها.

يتم الموافقة على جميع الشروط ثم الضغط على تقديم طلب وبعدها قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة بدقة.

أضغط على التالي ثم على أيقونة حفظ وبعد ذلك أكتب بيانات المؤهل وأنقر على عرض وحفظ ثم بعدها يُقدم الطلب وانتظر الرد عليك بالقبول أو الرفض.

رواتب مكافحة المخدرات نساء

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرواتب الخاصة لكافة الموظفين الملتحقين بها، حيث يبلغ راتب جندي مكافحة المخدرات للنساء في مديرية مكافحة المخدرات كالتالي: