وظائف مكافحة المخدرات للنساء ما هي الشروط للتقديم علي الوظيفة 1442

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عمر شويل - جدة وظائف مكافحة المخدرات تم الاعلان عنها من هئية العامة المختصة للقبول المركزي الخاضعة تحت وزارة الداخلية الخاصة بالشئون العسكرية في المملكة العربية السعودية وظائف المخدرات والتي تم الاعلان عنها وهي وظائف يتم التقديم له للسيدات فقط داخل المملكة العربية السعودية في القسم الخاص بمكافحة المخدرات وذلك سوف يكون من خلال الموقع الرسمي لمنصة أبشر ويتم من خلال المنصة التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات وسوف يبدأ التقديم علي الوظائف من يوم الأحد الموافق السابع عشر من يناير لعام 2021 .

وظائف مكافحة المخدرات المعلن عنها من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية :-

تم إستحداث القسم الخاص بقسم مكافحة المخدرات من خلال مجلس الوزاراء السعودي في قسم المباحث العامة للوزارة وقام في الأستمرار في الممارسة لجميع المهام التي تم تحديدها حتي تم الوصول إلي الشعبة التي تتبع القسم وهي شعبة الأمن العام في القسم المختص بالأمن الجنائي الخاضع لقسم الأمن العام وكان ذلك في العام ألف وتسعمائة وواحد وسبعون وقد كان في العام ألف تسعمائة وثمانية وسبعون كانت قد أنفصلت الأدارة عن القسم الخاص بالأمن العام وقامت وزارة الداخلية السعودية بإخضاعها لها وتحت إشرافها وكان ذلك من ضمن الخطة الموضوعة للتطوير داخل السعودية .

التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات وذلك عبر منصة أبشر داخل المملكة العربية السعودية :-

قد تم الأعلان من قبل الأدارة العامة الخاصة بالقبول المركزي داخل المملكة في الوكالة الخاضعة تحت إشراف وزارة الداخلية في قسم الشئون العسكرية بفتح التقديم علي الوظائف في قسم مكافحة المخدرات الخاصة بوظائف النساء وذلك في المديرية العامة لمكافحة المخدرات ويتم التعيين في حالة القبول علي الرتبة الأولي “جندي” ويتم التعيين علي هذه الرتبة داخل المملكة العربية السعودية .

ما هي الشروط للقبول في الوظيفة برتبة “جندي” في الوظائف المتاحة داخل السعودية :-

الشرط الأول في التي تتقدم للوظيفة أن تكون سعودية الجنسية والأصل وتم الأستثناء من ذلك التي نشأت داخل أسرة سعودية مع والدها أثناء خدمته خارج البلاد . الشرط الثاني للقبول أن تكون المتقدمة حاصلة علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة ويفضل للتقدم للوظيفة لمن تكون حاصلة علي المؤهل العالي من الجامعات . الشرط الثالث للقبول في الوظيفة هي أن تكون المتقدمة ليست لها أي سوابق أو تم إدانتها في أياً من الجرائم التي تخل بالشرف أو تخل بالأمانة وشرط أساسي لها أن تكون معروف عنها بأنها حسنة السير والسلوك . الشرط الرابع للمتقدمة للوظيفة بأن تكون حاملة للبطاقة المدنية السارية المفعول وتكون مستقلة أثناء التقديم . الشرط الخامس بأن تكون المتقدمة للوظيفة طولها يتناسب مع الوزن الخاص بالجسم وذلك وفقاً للائحة الطبية التي تختص في ذلك الأمر والمنصوص عليها . الشرط السادس للمتقدمة للوظيفة بأن لا تكون قد قامت بالتعيين لها في أياً من الجهات الحكومية أو الخدمات الخاصة بالجهات العسكرية أو أن قامت أياً من الجهات المذكورة بفصلها من وظيفتها التي تخضع للمعاهد أو المراكز الخاضعة للجهات العسكرية . الشرط السابع للمتقدمة للوظيفة بأن يجب أن لا تكون متزوجة من أي شخص غير سعودي الجنسية . الشرط الثامن للمتقدمة للوظيفة يجب عليها أن تجتاز كل الأختبارات وكل الأجراءات التي تم وضعها من قبل الهيئة كذلك أختبارات القبول التي تم وضعها من الأدارة .

مكافحة المخدرات قامت بوضع بعض الخطوات التي يجب إتباعها عند التقدم للحصول علي الوظيفة :-

يتم الدخول علي المنصة الخاصة بموقع أبشر الرسمي لأتباع الخطوات الخاصة بالتقديم علي الوظيفة . يتم الدخول علي الموقع ومن ثم الدخول علي الخانة الخاصة بالوظائف المتاحة علي القسم الخاص بها . يتم بعد ذلك أختيار الوظيفة المراد التقدم لها مع الحرص علي الأطلاع علي كافة الشروط الخاصة بالوظيفة . يتم الضغط بعد ذلك علي القبول لهذه الشروط وكافة التفاصيل المتعلقة بالوظيفة ومن ثم يتم الضغط علي الخانة الخاصة لتقديم الطالب . يتم تسجيل كافة البيانات التي يتم طلبها علي المنصة المتعلقة بالشخص المتقدم مع مراعاة عدم كتابة أي أخطاء . بعد ذلك يتم الضغط علي الخانة الخاصة بكلمة التالي ثم بعد ذلك النقر علي حفظ . يتم بعد ذلك تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمؤهل العلمي الجامعي أن وجد بشكل دقيق . يتم بعد ذلك في الخطوة الأخيرة الضغط علي العرض ثم الحفظ ثم أخيراً تقديم الطلب .

وظائف مكافحة المخدرات التي تم التأكيد من قبل الهيئة المختصة بذلك الأمر فيما يتعلق بالقبول وكذلك التسجيل في وزارة الداخلية السعودية أن ما يتعلق بأمر التقديم علي الوظائف الخاصة بقسم مكافحة المخدرات سوف يكون مفتوح يوم الأحد الموافق السابع عشر من يناير الحالي لعام 2021 ويبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التقديم علي الوظائف يوم الخميس الموافق الحادي والعشرون من يناير لعام 2021 .