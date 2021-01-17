بلادي – الرياض :
أكدت وزارة الداخلية أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت أكثر من 20 ألفاً خلال أسبوع.
وجاءت أعلى المخالفات في الرياض بعدد أكثر من 7 آلاف مخالفة، ثم مكة المكرمة بما يقرب من 3 آلاف مخالفة، وبعدهما القصيم بأكثر من 2000 مخالفة.
وسجلت الشرقية 2132 مخالفة، ثم المدينة المنورة بـ 898، والجوف 1354، والباحة 897، وحائل 427، وعسير 367، والحدود الشمالية 272، وجازان 123، ونجران 84 مخالفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية: أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع.. والرياض تتصدر المخالفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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