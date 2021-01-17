الداخلية: أكثر من 20 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا خلال أسبوع.. والرياض تتصدر المخالفات

بلادي – الرياض :

أكدت وزارة الداخلية أن مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا بلغت أكثر من 20 ألفاً خلال أسبوع.

وجاءت أعلى المخالفات في الرياض بعدد أكثر من 7 آلاف مخالفة، ثم مكة المكرمة بما يقرب من 3 آلاف مخالفة، وبعدهما القصيم بأكثر من 2000 مخالفة.

وسجلت الشرقية 2132 مخالفة، ثم المدينة المنورة بـ 898، والجوف 1354، والباحة 897، وحائل 427، وعسير 367، والحدود الشمالية 272، وجازان 123، ونجران 84 مخالفة.