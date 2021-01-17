وزير الثقافة ينشر صورة لنقش يحمل “إيموجي” حزيناً يعود للقرن الأول قبل الميلاد

بلادي – الرياض :

نشر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الأحد، نقشًا تاريخيًا يحمل شكل تعبير “إيموجي” حزين.

وأوضح أن موقع النقش في قصر إثرة النبطي “المذهن” في القريات بمنطقة الجوف، ويعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتمتلك القريات مجموعة كبيرة من الآثار والنقوش ذات القيمة الثقافية والسياحية المهمة في المملكة.