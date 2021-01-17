بلادي – الرياض : أتاحت وزارة الصحة إعطاء لقاح كورونا للمستفيدين من الفئة الثالثة بعد أن كانت الفترة الماضية مخصصة للفئتين الأولى والثانية. وتشمل الفئة الثالثة جميع الراغبين في أخد اللقاح من المواطنين والمقيمين بمختلف الأعمار، مع استمرار منحه لأصحاب الفئتين الأولى والثانية. ووصل عدد المسجلين في تطبيق صحتي لأخذ اللقاح 2 مليون بحسب مصادر قناة “العربية”، فيما يتوقع وصول 3 ملايين جرعة في الأيام المقبلة. وكان المتحدث الرسمي وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، قد كشف عن أخذ أكثر من 295 ألف لقاح كورونا في المملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة” تبدأ منح لقاح كورونا للمستفيدين من الفئة الثالثة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.