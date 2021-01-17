آل الشيخ يعلن افتتاح مشروع “أوايسس الرياض”

بلادي – الرياض :
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، افتتاح مشروع “أوايسس الرياض”، والذي كان قد أعلن عنه قبل أسابيع.
ونشر آل الشيخ مقطع فيديو للمشروع، موجهًا الدعوة لمتابعيه على تويتر لزيارة “أوايسس الرياض”.
وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه قد حدد قبل عدة أيام موعد افتتاح المشروع، كما نشر على مدى الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديو ترويجية لـ”أوايسس الرياض”.
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