“شرطة مكة”: القبض على وافدَين تورطا بسرقة مليون ريال من شركة يعملان بها في جدة (فيديو)

بلادي – الرياض :

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم (الأحد)، القبض على وافدَين تورطا بسرقة مليون ريال من أحد الشركات في جدة.

وأوضحت الشرطة أن الوافدَين من الجنسية السريلانكية ويعملان في نفس الشركة التي تعرضت للسرقة، وقد أقرا بما نسب إليهما وأنهما قاما بإخفاء المبلغ داخل علب كرتونية بطريقة احترافية.

وأكدت أنه عُثر على المبلغ المالي كاملاً، وجرى إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة بالقضية.