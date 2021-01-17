أمير مكة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

بلادي – الرياض :

تلقى أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، الجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

ويأتي تلقي الأمير الجرعة الثانية في مركز اللقاحات الأول بمحافظة جدة بعد مرور 21 يومًا على الجرعة الأولى والتي كانت قد تلقاها في 26 ديسمبر الماضي.

وكان عدد من الأمراء والمسؤولين قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح، تقدمهم أمير منطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.