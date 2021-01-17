بدأ عمله الإعلامي بمقابلة غير مُرتبة مع زميل دراسة.. “الإعلام” ترصد أهم محطات الإعلامي الراحل فهد الحمود

بلادي – الرياض :

رصدت وزارة الإعلام أهم محطات الإعلامي الراحل فهد الحمود، والذي وافته المنية أمس السبت.

ويمتلك الحمود مسيرة إعلامية طويلة تمتد على مدى 33 عامًا من العمل، بدأت بعد تخرجه في كلية الآداب بجامعة الملك سعود، وتحديدًا قسم اللغة العربية، وهو ما منحه التمكن اللغوي.

وبدأ الحمود مسيرته العملية بالالتحاق بالتليفزيون السعودي عام 1404 هـ، وذلك بعد لقاء جاء بالصدفة مع زميل دراسته الدكتور عبدالله الفردي، حيث عمل كمذيع فترة ربط بين البرامج لمدة 4 أشهر، وذلك قبل أن يقدم مواجيز الأخبار ثم نشرات الأخبار.

وعمل الإعلامي الراحل مراسلًا متعاونًا مع قنوات MBC، كما قدم عددًا من البرامج أبرزها “مع المزارعين” و”أهل الخليج” و”انطلق نحو الهدف”.