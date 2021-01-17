بلادي – الرياض :
أكد مساعد وزير التعليم الدكتور آل فهيد، أن العملية التعليمية في اليوم الأول من انطلاق الفصل الدراسي الثاني سارت وفق ما هو مخطط له وبشكل ميسّر.
وأوضح أن المدارس استقبلت الطلاب والطالبات لاستلام كتبهم الدراسية، وفق خطة زمنية في عمليات التوزيع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن التقارير التي وصلت للوزارة أظهرت انسيابية تامة في عمليات التوزيع.
وأضاف أن منصة مدرستي بدأت منذ الصباح تسجيل دخول الطلاب والطالبات من دون ملاحظات، وتم تفاعلهم في الفصول الافتراضية مع معلميهم وفق الجداول والخطة الدراسية المطوّرة.
وأشار إلى أن الجهود مستمرة في مواصلة العمل لخدمة الطالب والطالبة، وتضافر الجهود بين المدرسة وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات لتعزيز نواتج التعلّم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مساعد وزير التعليم: العملية التعليمية سارت في يومها الأول بشكل ميسر ووفق ما خُطط له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.