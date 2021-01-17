افتتاح مركز نجود الطبي للقاحات كورونا بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، عن انطلاق عملية التطعيم بلقاح كورونا بمركز نجود الطبي في منطقة المدينة المنورة، وذلك في أول يوم من افتتاح المركز.

ويضم مركز نجود الطبي 50 محطة مخصصة للتطعيم، إضافةً إلى جناحين تم تخصيصهما للحالات الطارئة، حيث يعمل المركز في مرحلته الأولى من الساعة 10 صباحاً حتى السادسة مساءً.