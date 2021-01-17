نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في الباقة التعليمية stc وطرق تفعيل وايقاف الباقة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة الاتصالات العديد من الطرق من أجل الاشتراك في الباقة التعليمية stc ، وذلك حرصاً علي مواكبة جميع الإجراءات التي تقوم بها المملكة السعودية و وزارة التعليم السعودي في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية لجميع الأبناء من الطلبة و الطالبات ضد انتشار فيروس كورونا في بداية العام الدراسي الجديد 1442، فلذلك لجأت جميع المدارس والجامعات إلى التعليم الإلكتروني المعروف باسم التعلم عن بعد، ومن خلال المقال سوف نتعرف على جميع طرق الاشتراك في الباقات التعليمية وطرق تفعيلها وإلغائها.

الباقة التعليمية stc

تقدم شركة الاتصالات السعودية stc لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة باقة للإنترنت تعرف باسم الباقة التعليمية، وهذه الباقة تقدمها الشركة للطلاب الذين يدرسون عن بُعد لتسهل عليهم عملية الاتصال السريع لكافة المنصات التعليمية الإلكترونية الرسمية مثل منصة عين الإلكترونية ومنصة مدرستي وغيرها من المنصات التعليمية، وتعمل الباقة التعليمية على توفير انترنت بسرعة جيدة ومناسبة لاستخدامه في العملية التعليمية بدون انقطاع.

الاشتراك في الباقة التعليمية stc عبر الموقع



أتاحت شركة الاتصالات السعودية stc لعملاءها عددًا من الطرق من أجل تسهيل عملية الاشتراك في الباقة التعليمية، وذلك يمكن إتمامه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إس تي سي، أو من خلال تطبيق ماي إس تي سي المخصص لعملاء الشركة أو من خلال الرسائل النصية، ويمكن الاشتراك في الباقة عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الرسمي لشركة إس تي سي السعودية.

اضغط على أيقونة “دخول أفراد” من الصفحة الرئيسية.

قم بكتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بصاحب الحساب.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

قم باختيار خدمة “الاشتراكات” من بين الخيارات المتاحة أمامك.

اختر أيقونة “باقات الإنترنت”.

اضغط على الباقة التعليمية.

ثم اضغط على أيقونة “اشتراك”.

قم بتأكيد الاشتراك مرة أخري.

الاشتراك في الباقة التعليمية stc من خلال الرسائل

يمكن الاشتراك في باقات stc التعليمية بكل سهولة من خلال إرسال رسالة نصية على الرقم 900 تحتوي على كود 2132، وسوف يتم الاشتراك لمرة واحدة فقط بدون تجديد، ولكن في حال رغبة الشخص المستخدم في تجديد الباقة بعد انتهاء الرصيد، فيجب عليه إرسال رسالة إلى الرقم 900 تحتوي على كود 2227، حيث سوف يتم تجديد الباقة بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الاشتراك في حال وجود الرصيد.

الاشتراك في باقة التعليم عبر تطبيق mystc

يمكن للجميع الاشتراك في الباقة التعليمية عبر التطبيق الخاص بشركة stc بكل سهولة، ولكن أولاً يجب على المواطن تحميل التطبيق على الهاتف الجوال ومن ثم القيام بتفعيلها من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول إلي تطبيق Mystc .

. من خلال فتح التطبيق يمكننا الضغط علي قائمة إدارة الاشتراكات.

ثم نقوم بالضغط على أيقونة “الاشتراكات”.

بعد ذلك نضغط على “اختيار إضافة الأنترنت”.

قم بتحديد الباقة المناسبة لديك وهي الباقة التعليمية.

اضغط على شراء ومن ثم التأكيد بالضغط على نعم.

في النهاية سيتم خصم قيمة الباقة من رصيد المستخدم.

و بهذا تكون قد قمت بالاشتراك في الباقة التعليمية اللامحدودة

سعر الباقة التعليمية stc

قد أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc عن سعر الباقة التعليمية وهو بقيمة 50 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تفعيل خدمة الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر على جميع الأنظمة سواء مسبقة الدفع أو المفوتر، ويمكن الاشتراك في الباقة التعلمية بعد خصم رسوم الباقة من رصيد المستخدم.

رمز تفعيل الباقة التعليمية stc

قامت شركة الاتصالات السعودية stc بتوفير بعض الطرق الخاصة بتفعيل الباقة التعليمية ويمكن تفعيل الباقة التعليمية من خلال عدد من الطرق السهلة وهي:

قم بإرسال رمز 2132 إلى رقم 900.

وبطريقة أخري من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 900 تحتوي على نص “الباقة التعليمية”.

طريقة إلغاء الباقة التعليمية إس تي سي

يمكن للمستخدم إلغاء الاشتراك في الباقة التعليمية بكل سهولة من خلال إحدى الطرق التالية:

إرسال رسالة إلى الرقم 900 مكتوب فيها 2009 .

مكتوب فيها . أو من خلال الدخول إلى قائمة الاشتراكات في تطبيق mystc واختيار الباقة التعليمية وإلغاء الاشتراك بها.

كثيرًا ما تكون عملية الإلغاء لأسباب عديدة من أهمها أنزعاج أولياء أمور الطلاب بسبب بقاء الطلاب فترة طويلة على الإنترنت اللامحدود على الباقة، وهو الأمر الذي يعتبر مضيعًا لكثير من الوقت، والسبب الأخر فبعد انتهاء العام الدراسي لا يستفيد الطالب المشترك بشكل كبير من خدمات الباقة التعليمية، وبالتالي فإنه يقوم بتسديد الاشتراك في مقابل عدم الانتفاع بالخدمة وهو الأمر الذي يعتبر مزعجًا في بعض الأحيان.

وفي نهاية المقال تكون قد قدمنا جميع المعلومات عن طرق الاشتراك في الباقات التعليمية الجديدة التي أعلنت عنها شركة الاتصالات السعودية من أجل استمرار عملية التعليم عن بعد في المملكة، بجانب معرفة سعر الباقة التعليمية وطريقة تفعيلها وإيقافها.