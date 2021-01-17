جدارة التقديم على النيابة العامة 1442 رجال والنساء بالمملكة 

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عمر شويل - جدة جدارة للتقديم على النيابة العامة 1442 للرجال والنساء بالمملكة ، قامت منظومة التوظيف الإلكتروني المعروفة باسم جدارة بالإعلان عن بدء استقبال جميع الطلبات المقدمة للحصول على وظائف النيابة العامة للرجال والنساء 1442 والتى تم الإعلان عنها منذ فترة قليلاً حتى يتمكن العديد من الرجال والنساء داخل المملكة السعودية للحصول على الوظائف بعد التخرج، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على خطوات التقديم على وظائف جدارها للنيابة العامة وخطوات التقديم مع الشروط المطلوبة والمؤهلات المحددة للحصول على هذه الوظيفة فتابعونا.

جدارة التقديم على النيابة العامة

جدار التقديم على النيابة العامة 1442 هي منظومة التوظيف الإلكتروني عبر الانترنت وقد أعلنت يوم الأحد 17 يناير2021 مع العام الجديد عن بدء استقبال طلبات التقديم للراغبين للحصول على هذه الوظائف حيث تم تحديد الوظائف 539 وظيفة للرجال أما بالنسبة للنساء 132 وظيفة وذلك على حسب المؤهلات المقدمة والمطلوبة لشغل الوظائف.

خطوات التقديم على النيابة العامة

يمكنكم من خلال السطور القادمة التقديم على وظائف جدارة للنيابة العامة 1442 من خلال السطور القادمة وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول الي الرابط الرسمي جدارة بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل جديد وتبدأ بكتابة رقم الهوية الوطنية ثم تقوم بتحديد تاريخ الميلاد بشكل تفصيلي ثم تحدد الجنس، وتضيفهم رمز التحقق المرئي بالضغط على كلمة دخول لتتمكن من التقديم على الوظائف المحددة والمطلوبة.

شروط التقديم على وظائف جدارة عن النيابة العامة

ينبغي أن يكون هذا المتقدم سعودي الجنسية بالنسبة للرجال والنساء والمؤهلات العلمية المحددة للوظائف المعلن عنها بجانب اجتياز الاختبار المهني وتكون الأولوية لأصحاب المؤهلات الغير تربوية، وبعد ذلك يتم مراجعة باقي الطلبات المقدمة للمتقدمين وخاصة المؤهلات التربوية وسوف تبدأ فترة التقديم بدأ من 11 : 00 بدءاً من 17 يناير حتى 23 يناير 2021.