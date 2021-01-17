نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصناعة والثروة المعدنية يرأس اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ "56" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، في المدينة المنورة اليوم، اجتماع مجلس إدارة "مدن" الـ "56" بدورته السابعة.

واستهل معاليه الاجتماع بكلمة ترحيبية، مثمناً جهود المجلس خلال العام الماضي، مرحباً بالأعضاء الجدد، مشيداً بما حققته "مدن" من إنجازات تشكل حافزاً على استمرار دعم التنمية الصناعية في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030.

وبحث الاجتماع أبرز المستهدفات والخطط الداعمة والمحفزة للقطاع الصناعي للعام الحالي 2021م، بجانب العديد من الموضوعات المتعلقة بالتحديات التي تواجه الصناعيين وما يمكن لـ "مدن" أن تقدمه من دعم وتيسيرٍ لأعمالهم.