نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية : موعد إيداع المساعدة المقطوعة بالهوية الوطنية 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج المساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي تقدمها وزارة الموارد البشرية السعودية، وتهتم مقطوعة الضمان الاجتماعي بتقديم الدعم المالي للمواطنين السعوديين في جميع مناطق المملكة، وتهتم بمساعدة الأسر محدودة الدخل وتقدم لهم الإعانات حتى تساعدهم في التغلب على مشاكل الحياة المعيشية والاقتصادية التي يمرون بها، ويتم تقديم الدعم بعد القيام بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم، حتى يتم التأكد من أحقيته في الحصول على المساعدات المقطوعة، ويتم تقديم هذه الإعانات لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي السعودي، لأنهم أكثر الناس احتياجاً لهذه الإعانات المقطوعة، وتقدم أيضاً لكبار السن الذين لا يقدرون على العمل، وليس لديهم أي دخل ثابت،وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري بشرح طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة وشروط التقديم، ويستطيع أي مواطن سعودي الاستعلام والتسجيل عن طريق رابط المساعدات المقطوعة السعودية.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة عبر موقع وزارة العمل السعودية

الدخول على رابط وزارة العمل السعودية للمساعدة المقطوعة. القيام بإنشاء مستخدم جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية. تسجيل تاريخ الميلاد. تسجيل رقم الهاتف المحمول وتأكيد رقم الهاتف. تسجيل الرقم السري وتأكيده. أن تكون كلمة السر حروف إنجليزية كبيرة وأرقام. تسجيل رمز التحقق البشري. القيام بالضغط على كلمة تعهد الموجودة بالأسفل ثم الضغط على تسجيل. إدخال رقم الرمز الذي يتم إرساله على الهاتف المحمول، والضغط على تأكيد. بعد الضغط على تأكيد سوف تظهر جميع البيانات بشكل كامل. القيام بملأ جميع الخانات الفارغة. تسجيل الاسم بالكامل، الجنس، والدخل الشهري، والسكن، والوظيفة، والشهادات العلمية، والعمر، والقدرة على العمل. تسجيل بيانات الحساب البنكي، والتأكيد على رقم الحساب، وتسجيل اسم البنك. تسجيل البيانات الخاصة برقم المنزل، والعنوان البريدي، والحي، والمدينة، والشارع الذي يوجد به العقار، وتسجيل رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني إذا وجد. تسجيل بيانات الدخل سواء يوجد أو لا يوجد. الموافقة على جميع الشروط بشكل كامل.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

لا يقل سن المواطن المتقدم على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً.

عن 35 عاماً. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو سعودية متزوجة من غير سعودي.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمواطنين المتقدمين للحصول على إعانات وزارة الموارد البشرية عن الحد المانع للصرف.

لا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية.

يستطيع كل مواطن سعودي، في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، الحصول على إعانة الضمان الاجتماعي مرة كل عام، إذا كان من أصحاب معاش الضمان، وليس له أي دخل شهري ثابت آخر.

مرة كل عام، إذا كان من أصحاب معاش الضمان، وليس له أي دخل شهري ثابت آخر. كل مواطن سعودي داخل المملكة العربية السعودية، له الحق في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة كل عامين، إذا كان يتقاضى أجر ثابت آخر غير معاش الضمان الاجتماعي، إذا لم يتجاوز الحد المانع للصرف.

يستطيع أي شخص الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي ، مرة كل عامين، إذا كان من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ولدية دخل أخر ثابت، بحيث لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع لصرف المساعدة المقطوعة السعودية.

، مرة كل عامين، إذا كان من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ولدية دخل أخر ثابت، بحيث لا يتجاوز الدخل الشهري الحد المانع لصرف السعودية. لا يكون لدى الشخص الذي يرغب في الحصول على إعانة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي أراضي زراعية أو عقارية.

أي أراضي زراعية أو عقارية. الحد الأقصى الذي يستطيع أي مواطن سعودي الحصول عليه من المساعدات المقطوعة السعودية 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها أي مواطن سعودي متقدم للحصول على الإعانات المقطوعة ، بعد تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد أسرة المستفيد، حيث يتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، لمعرفة القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدم.

السعودية 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد القيمة النقدية التي يحصل عليها أي مواطن سعودي متقدم للحصول على ، بعد تحديد الدخل الشهري، وعدد أفراد أسرة المستفيد، حيث يتم قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة، لمعرفة القيمة النقدية التي يحصل عليها المتقدم. يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حسب أسبقية التقديم عليها، بشرط أن تنطبق جميع الشروط على المتقدمين، ويتم وضع المتقدمين على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الصرف، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإيداع قيمة الإعانات المقطوعة في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستحقين للمساعدة المقطوعة.

الحالات التي تستحق الحصول على المساعدة المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي أحد فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي تستحق الحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمواطنين محدودي الدخل. الأرملة وتعول أسرة وليس لديه أي دخل ثابت. أسر السجناء السعوديين المعاقين من أصحاب الكلي وأصحاب العجز الجزئي. كبار السن الغير قادرين على العمل وليس لديهم أي أملاك أو دخل ثابت. المطلقة وتعول أبنائها.

تناول موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خبر إلغاء مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقام بعض المواطنين بعمل هشتاج المساعدة المقطوعة 20، وطالبوا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بسرعة صرف الإعانات المقطوعة، لأنها تساعدهم على تلبية احتياجاتهم.

قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، بإيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر جمادي الآخر1442هـ، وقال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي إبراهيم بن يوسف المبارك، أن هذه المبالغ تم إيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين من المعاشات، وطالب كثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة السعودية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بسرعة صرف قيمة المساعدة المقطوعة، حيث أن معاشات الضمان الاجتماعي لا تلبي متطلباتهم اليومية، وخاصة بعد رفع الدعم عن كثير من السلع.