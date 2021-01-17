نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف مكافحة المخدرات للنساء على رتبة جندي عبر رابط أبشر توظيف || الشروط والخطوات والمؤهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل سعي المملكة العربية السعودية في توفير فرص العمل للنساء، وتخفيض نسب البطالة بين الشباب من الجنسين أعلن رابط أبشر توظيف الذي يوفر جميع الوظائف الحكومية في السعودية عن تلقي طلبات التسجيل على وظيفة جندي للنساء من حملة الشهادة الثانوية ما يعادلها، كما جاء في إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة “جندي”، وأعلنت عن موعد فتح باب التسجيل من العاشرة صباح اليوم الأحد 2021/01/17 حتى العاشرة صباح الخميس القادم 2021/01/21 عبر منصة أبشر للتوظيف، والتي تعتبر من أهم وأشهر كلمات البحث حالياً عبر محرك البحث الرئيسي من قبل النساء الباحثين عن فرصة عمل.

رابط أبشر توظيف 1442

منصة أبشر توظيف تقدم خدماتها لكافة الفئات والمواطنين في المملكة العربية السعودية، فهي المنصة المنوط بها أستقبال طلبات الراغبين في العمل، عبر رابطها الإلكتروني وبعد ذالك يتم مراجعة تلك الطلبات من قبل الجهات المعنية في المملكة، والتحقق من صحتها لذا فهي من أهم المنصات التي يدخل عليها مئات الآف كل يوم، من الباحثين عن فرصة عمل داخل السعودية من قبل الشباب والفتيات.

ألية تقديم طلبات الوظائف في مكافحة المخدرات عبر رابط أبشر توظيف

أولاً الدخول عبر رابط المنصة الإلكتروني.

الدخول على أيقونة وظائف متاحة.

النقر على الوظيفة المراد التقديم عليها.

ثم الموافقة على شروط وقواعد التقديم على الوظيفة.

الضغط على تقديم طلب توظيف.

تسجيل البيانات الشخصة لصاحب طلب التوظيف ” رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، تاريخ أصدار البطاقة، رقم المنزل وأسم الحي، أسم “أحد الأقارب وجوالة”.

تسجيل بيانات الشهادة العلمية الحاصل عليها مقدم الطلب.

الضغط على أيقونة حفظ الطلب.

طباعة الطلب وبعدها سوف تصل مقدم الطلب رسالة نصية على رقم الجوال بها رقم الطلب.

الشروط العامة للتقديم لوظائف مكافحة المخدرات