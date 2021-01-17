نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو هرفي الجديد وفروعه في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم هرفي في السعودية، من قائمة الأطعمة التي يبحث عنها محبي الطعام خاصة الوجبات فإليكم مطعم هرفي الذي يقدم أشهى وألذ الوجبات السريعة التي يحبها الناس في مختلف الأعمار مثل البرجر أو الشاورما أو الأسماك، كما يقدم أطباق الحلويات والمشروبات بجميع أنواعها، ومن أكثر ما يميز مطعم هرفي هو أنه يقدم العديد من الأكلات من مختلف المطابخ العربية بالإضافة إلى أنه يوفر خدمة التوصيل المجاني لأي مكان داخل المملكة، وسوف تتعرفون على كل التفاصيل في هذا المقال.

سلسلة مطاعم هرفي، هي أحد أشهر المطاعم في المملكة العربية السعودية منذ القدم والتي تأسست عام 1981م على يد كلًا من الشيخ حمود إبراهيم وأحمد السعيد، وانتشرت جدًا حينها وحتى الآن إلى أن أصبحت سلسلة مكونة من 190 مطعم.

منيو مطعم هرفي الجديد 2021

ركن الوجبات، الوجبات الخاصة بمطعم هرفي ما بين وجبات الدجاج أو اللحم أو الأسماك مثل: تورتيلا هرفي مع وجبة سوبر هرفي بسعر 20 ريال سعودي، هرفي كبير بالجبنة مع تشيز برجر بسعر 16 ريال سعودي، وجبة برجر الدجاج مع هدية مجانية للطفل بسعر 25 ريال سعودي، راب الدجاج مع البطاطس المشوية بسعر 16 ريال سعودي، كومبو البرجر التركي بسعر 25 ريال سعودي، كفتة دجاج مع طبق من البسمبوسة المحشية مع مشروب عصير بسعر 10 ريال سعودي، كومبو الدجاج المشوي بسعر 21 ريال سعودي، برجر هرفي بالجبن مع 2 من المشروبات بسعر 20 ريال سعودي.

كومبو سمك فيلية بسعر 22 ريال سعودي، كما يقدم مطعم هرفي ركن خاص بالسندوتشات اللذيذة والمميزة، لهذا سنقدم لكم أبرز تلك السندوتشات وأسعارها: برجر هندي بسعر 21 ريال سعودي، دجاج تندر بسعر 16 ريال سعودي، تورتيلا دجاج بسعر 22 ريال سعودي، دوبل سوبر هرفي بسعر 25 ريال سعودي، برجر دجاج بسعر 15 ريال سعودي، دوبل سوبر تشيكن بسعر 22 ريال سعودي، تشيز برجر بسعر 4 ريال سعودي، دوبل تشيلي تشيكن بسعر 20 ريال سعودي، هرفي بالجبنة بسعر 16 ريال سعودي، دوبل تشيلي تشيكن بسعر 22 ريال سعودي، برجر دبل بسعر 17 ريال سعودي، دجاج فيليه بسعر 17 ريال سعودي.

ركن المشروبات والحلويات، لا تقتصر خدمات سلسلة مطاعم هرفي على الوجبات السريعة فقط بل يقدم مشروبات ساخنة وباردة كما يلي: عصير سيزر بسعر 4 ريال سعودي، مياة أكوافينا بسعر 1 ريال سعودي، أوريو كوول بسعر 10 ريال سعودي، بيبسي بجميع أنواعه بسعر 8 ريال سعودي، فانيلا شيك بسعر 12 ريال سعودي، شوكوليت شيك بسعر 13 ريال سعودي، كما تحرص سلسلة مطاعم هرفي على تقديم وجبات خاصة بالأطفال يقدمون بها ألعاب لجذب انتباه الأطفال لتناول الطعام وهي: برجر الجبن بسعر 15 ريال سعودي، دجاج مشوي بسعر 11 ريال سعودي، برجر الدجاج بسعر 16 ريال سعودي، تشيز برجر اللحم بسعر 13 ريال سعودي، نقانق الدجاج بسعر 13 ريال سعودي، برجر اللحم بسعر 10 ريال سعودي.

ركن المقبلات والسلطات، يقدم مطعم هرفي ألذ أنواع المقبلات والسلطات تفتح الشهية على تناول الطعام، علاوة على استخدامها لتزيين سفرة الطعام وهي: بطاطس مقلية بسعر 11 ريال سعودي، سلطة شاورما بسعر 25 ريال سعودي، فرايز عادي صغير بـ 7 والكبير بسعر 10 ريال سعودي، حلقات البصل المقرمشة بسعر 7 ريال سعودي، مشكل مقبلات بسعر 20 ريال سعودي، كبة لحم بسعر 2 ريال سعودي، تبولة أو فتوش بسعر 15 ريال سعودي، صوص جبن بسعر 2 ريال سعودي، سلطة خضراء بسعر 12 ريال سعودي، خبز الهمبرجر بسعر ريال سعودي، سلطة يونانية بسعر 15 ريال سعودي، كما يقدم مطعم هرفي أيضًا أصناف من الحلويات الشرقية والغربية ومنها الآتي: تشيز كيك فراولة أو شكولاتة أو أوريو بـ 15 ريال سعودي، أوريو كوول بسعر 10 ريال سعودي، تشيز كيك سادة بسعر 10 ريال سعودي.

فروع مطعم هرفي في السعودية

مطعم هرفي التخصصي، الرياض شارع التخصصي، شارع موسى بن نصير014509767، هرفي النخيل الرياض طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول 014509767، مطعم هرفي الأحساء الرياض ، الإحساء، شارع أبي منصور 014509767 مطعم هرفي العليا، الرياض، العليا 014509767، مطعم هرفي المعذر الشمالي، الرياض المعذر الشمالي014509767، مطعم هرفي الوشام الرياض – الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 014509767، مطعم هرفي حي السلام، الرياض، حي السلام، شارع الأمام احمد بن حنبل014509767، مطعم هرفي ظهرة البديعة، الرياض، ظهرة البديعة 014509767.