ما هي رسوم مكتب العمل السعودي للعمالة الوافدة 2021

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عمر شويل - جدة رسوم مكتب العمل للعمالة الوافدة، مكتب العمل السعودي هو ما يقوم بفرض مبلغ من المال على العمال الوافدين من الخارج للعمل في السعودية، ويجب أن يتم سداد تلك القيمة المطلوبة من صاحب العمل حتى لا يعرض نفسه للمسائلة القانونية، والسبب وراء فرض تلك الرسوم هو تشجيع أصحاب العمل بالسعودية بعدم توظيف عمالة خارجية والاعتماد على عمالة السعوديين وتوظيف الشباب السعودي، ونذكر لكم الرسوم المطلوبة من مكتب العمالة السعودي.

مكتب العمل بالسعودية

تقوم الحكومة السعودية بفرض مبلغ مالي على أصحاب العمل في السعودية، وقد يصل إلى 100 ريال سعودي أو أكثر لكل عامل وافد وهي ما تعرف برسوم العمل، ويضاف إليها بعض الرسوم الأخرى التي تحدد وفق بعض الشروط والإجراءات الخاصة بكل عامل وصاحب عمل.

رسوم مكتب العمل 2021

ونوضح لكم رسوم مكتب العمل السعودي:

رسوم مكتب العمل للعمالة الوافدة

حددت وزارة التنمية الاجتماعية مبلغ مالي محدد لكل عامل من العمالة الوافدة لعام 2021 وهي:

يدفع العامل مبلغ 26.6 ريال سعودي باليوم الواحد، وشهريًا يتم دفع 800 ريال سعودي، وسنويًا يتم دفع 9600 ريال سعودي. ويقوم العامل الحاصل على ترقية أو زيادة مرتب بدفع 20 ريال سعودي باليوم، وشهريًا يتم دفع 600 ريال سعودي، وسنويًا يتم دفع 7200 ريال سعودي.

رسوم مكتب العمل للمؤسسات الصغيرة

ويفرض مكتب العمل رسوم المؤسسات الصغيرة كالتالي:

يدفع العامل بالمؤسسات الصغيرة مبلغ 31.3 ريال سعودي يوميًا، وشهريًا يتم دفع 400 ريال سعودي، وسنويًا يتم دفع 4800 ريال سعودي. ويتم دفع مبلغ 100 ريال سعودي للعامل الوافد لعام كامل. كما أن المؤسسات الصغيرة التي يصل عدد عمالها إلى 9 عمال ضمنهم صاحب العمل تعفى من رسوم العمل لمدة 5 سنوات.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل

يمكن للمواطن تجديد رخصة العمل من خلال الإطلاع على رسوم العمل بالسعودية لتجديد رخصة العمل، ويتم التعرف على رسوم مكتب العمل كالتالي: