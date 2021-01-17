نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة وكيفية التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة يهم قطاع كبير من السعوديين، وخاصة بعد إعلان النيابة العامة عن فتح باب التسجيل في المفاضلة الإدارية للنيابة العلمة لعام ١٤٤٢، ويتم التسجيل على وظائف النيابة العامة عبر مسار جدارة للتوظيف الإلكتروني، وبلغ عدد الوظائف الإدارية المتاحة ٦٧١ وظيفة بينها ٥٣٩ وظيفة للرجال و ١٣٢ وظيفة للنساء، ويبدأ التقديم الإلكتروني عبر بوابة جدارة من يوم الأحد ١٧/١/٢٠٢١ ميلادية وحتى يوم ٢٧/١/١٢٠٢١ ميلادية، حيث يستمر التسجيل لمدة ١٠ أيام، ويتاح التقديم لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، حيث سيتم تعيين المقبولين في وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ في سلم رواتب الموظفين على الدرجة السادسة والسابعة والثامنة بعد استيفائهم لكافة شروط التقديم واجتياز الاختبارات المطلوبة، ولكن الأولوية في المفاضلة الإدارية لوظائف النيابة العامة جدارة ١٤٤٢ لأصحاب المؤهلات غير التربوية ثم أصحاب المؤهلات التربوية من المتقدمين، ويشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وان يجتاز الماقتدمين للاختبارات المهنية للخريجين الجامعيين، كما تشترط النيابة العامة أن ينطبق المؤهل مع الوظيفة المعلنة.

كيفية التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ وطريقة التسجيل في الوظائف التعليمية أو غير الوظائف التعليمية نقدمها لكم بالخطوات حيث قد تواجه البعض مشكلة التسجيل في جدارة، كما يسأل البعض كيف اقدم في جداره، كل هذه المواضيع نجدها من أكثر الأسئلة المتداولة حول توظيف جدارة، حيث تعتبر بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني هي خدمة تقدمها وزارة الخدمة المدنية السعودية، حيث تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كلي على منظومة الحكومة الإلكترونية في تقديم وتيسير الخدمات الحكومية، والقبول والتسجيل في الوظائف التي تعلن الوزارات المختلفة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، لذلك نقدم لكم شرح مفصل عن طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة بالصور مع عرض توضيحي بالفيديو.

طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة

طريقة التسجيل في جدارة لأول مرة نقدمها لكم من خلال موقعنا المتميز موقع ثقفني، حيث يمكنكم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة جدارة وزارة الخدمة المدنية بعد تسجيل جدارة جديد، ومن خلال اتباع خطوات تسجيل دخول جدارة جديد يمكنكم تلاشي أية مشكلة قد تواجهكم في عملية التسجيل في جدارة لأول مرة كما توضح القيديو التالي لكيفية التسجيل في جدارة للتوظيف الإلكتروني وطريقة التقديم في وظائف جدارة:

شرح التسجيل في بوابة توظيف جدارة

التسجيل في نظام التوظيف جدارة يتم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية السعودية، حيث تعتبر بوابة توظيف جدارة هو الموقع الرسمي لاستقبال طلبات التوظيف الإلكتروني الخاص بوزارة الخدمة المدنية، وفيما يلي خطوات التسجيل في جدارة لأول مرة بالتفصيل:

تسجيل الدخول على موقع جدارة للتوظيف الإلكتروني .

. اضغط على أيقونة تسجيل جديد. اكتب الرقم القومي.

كتابة تاريخ الميلاد الخاص بك.

إدخال البيانات المطلوبة كما في الصورة.

اضغط على أيقونة استمرار.

ستنتقل بعد ذلك إلى الصفحة الخاصة بتسجيل البيانات الشخصية.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك.

كتابة المعلومات الخاصة بالعمل.

إدخال المؤهلات العلمية.

التقديم على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢

أعلنت النيابة العامة في السعودية عن فتح باب التقديم بالوظائف الإدارية على سلم رواتب الموظفين على الدرجة الثامنة والسابعة والسابعة للخريجين من المؤهلات العليا والمتوسطة من الرجال والنساء، ويتم كافة إجراءات التسجيل على وظائف النيابة العامة ١٤٤٢ إلكترونيا عبر مسار جدارة للتقديم الإلكتروني على الوظائف، وهي البوابة الحكومية الرسمية الإلكترونية للتقديم على الوظائف، وفيما يلي خطوات التقديم على وظائف جدارة النيابة العامة ١٤٤٢:

تسجيل الدخول على موقع مسار جدارة. اضغط على تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال بيانات تاريخ الميلاد (اليوم والشهر والسنة). اكتب جنس المتقدم. قم بإدخال رمز التحقق المرئي ثم انقر على أيقونة الدخول.

وإذا واجهتكم أي مشكلة في التقديم في وظائف جدارة أو التسجيل في جدارة لأول مرة يمكنكم ترك تعليق بالمشكلة أسفل هذا المحتوى، وسنقوم بالرد عليكم على الفور، ونتمنى للجميع التوفيق.