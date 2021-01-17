نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التدريب التقني والمهني يعلن عن استعداده للفصل التدريبي الثاني لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن انتهاء استعدادِها لاستقبال الفصل التدريبي الثاني لهذا العام، وشملت الاستعدادت جميع المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيثُ قامت بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وأيضاً قامت بتهيئة التقنية التكنولوجية لتطبيق نظام التعليم عن بُعد في المقررات النظرية، حيثُ قررت وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد داخل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حالة المقر النظري وحضور الطلبة والطالبات في حالة المقرر العملي.

استعدادات التدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني

شملت الاستعدادت جميع برامج الدبلوم والمعاهد الصناعية والبكالوريوس

تنظيم آلية استقبال المتدربين والمتدربات

توفير برامج التهيئة للتعريف بمناطق وخدمات ومرافق جميع منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

تم وضع التقويم التدريبي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442.

التقويم التدريبي للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني لعام 1442

بداية تقويم التدريب من اليوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021 / 4 من جمادى الأخر 1442

بداية إجازة عيد الفطر يوم الخميس الموافق 29 إبريل2021 /17 رمضان 1442

بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 /6 شوال 1442

بداية اختبارات الفصل التدريبي الثاني من يوم الأحد 23 مايو 2021 /11 شوال 1442

بداية إجازة نهاية العام 3 يونيو 2021 /22 شوال 1442

بداية فترة البرامج المساندة واختبارات الاكمال في المعاهد يوم 6 يونيو 2021 /25 شوال 1442

بداية التدريب بالفصل الصيفي 20 يونيو 2021/ 10 ذو القعدة 1442

إجازة فترة البرامج المساندة والسادة المدربين يوم الخميس 24 يونيو 2021 / 14ذو القعدة 1442

إجازة عيد الأضحى يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 /4 ذو الحجة 1442

استئناف التدريب بالفصل الصيفي بعد إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين 26 يوليو 2021 /16 ذو الحجة 1442

نهاية التدريب للفصل الصيفي يوم الخميس 19 أغسطس 2021 /11 من محرم 1443.

ولقد أشاد معالي وزير مجلس الشورى السيد عبد الله بن آل محمد شيخ بالجهود المبذولة من قبل معالي المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنسوبي المؤسسة في تقدم المملكة العربية السعودية وصولها على المرتبة الثانية عشر عالمية في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق عام 2019 فلقد حصلت المملكة على المرتبة الستة والثمانون من مؤشرات التدريب التقني والمهني، وأكد وزير مجلس الشورى بأن التقدم الذي نالته المملكة يرجع إلى الدعم الذي يُقدمه سمو الملك خادم الحرمين الشريفين.