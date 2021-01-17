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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التدريب التقني والمهني يعلن عن استعداده للفصل التدريبي الثاني لعام 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت عن انتهاء استعدادِها لاستقبال الفصل التدريبي الثاني لهذا العام، وشملت الاستعدادت جميع المنشآت التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيثُ قامت بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وأيضاً قامت بتهيئة التقنية التكنولوجية لتطبيق نظام التعليم عن بُعد في المقررات النظرية، حيثُ قررت وزارة التعليم السعودي أنه سوف يتم تطبيق نظام التعليم عن بُعد داخل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في حالة المقر النظري وحضور الطلبة والطالبات في حالة المقرر العملي.
استعدادات التدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني
- شملت الاستعدادت جميع برامج الدبلوم والمعاهد الصناعية والبكالوريوس
- تنظيم آلية استقبال المتدربين والمتدربات
- توفير برامج التهيئة للتعريف بمناطق وخدمات ومرافق جميع منشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
- تم وضع التقويم التدريبي للفصل التدريبي الثاني لعام 1442.
التقويم التدريبي للتدريب التقني والمهني للفصل التدريبي الثاني لعام 1442
- بداية تقويم التدريب من اليوم الأحد الموافق 17 من يناير 2021 / 4 من جمادى الأخر 1442
- بداية إجازة عيد الفطر يوم الخميس الموافق 29 إبريل2021 /17 رمضان 1442
- بداية الدوام بعد إجازة عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 /6 شوال 1442
- بداية اختبارات الفصل التدريبي الثاني من يوم الأحد 23 مايو 2021 /11 شوال 1442
- بداية إجازة نهاية العام 3 يونيو 2021 /22 شوال 1442
- بداية فترة البرامج المساندة واختبارات الاكمال في المعاهد يوم 6 يونيو 2021 /25 شوال 1442
- بداية التدريب بالفصل الصيفي 20 يونيو 2021/ 10 ذو القعدة 1442
- إجازة فترة البرامج المساندة والسادة المدربين يوم الخميس 24 يونيو 2021 / 14ذو القعدة 1442
- إجازة عيد الأضحى يوم الأربعاء 14 يوليو 2021 /4 ذو الحجة 1442
- استئناف التدريب بالفصل الصيفي بعد إجازة عيد الأضحى يوم الاثنين 26 يوليو 2021 /16 ذو الحجة 1442
- نهاية التدريب للفصل الصيفي يوم الخميس 19 أغسطس 2021 /11 من محرم 1443.
ولقد أشاد معالي وزير مجلس الشورى السيد عبد الله بن آل محمد شيخ بالجهود المبذولة من قبل معالي المحافظ للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومنسوبي المؤسسة في تقدم المملكة العربية السعودية وصولها على المرتبة الثانية عشر عالمية في العام الماضي بالمقارنة بالعام الأسبق عام 2019 فلقد حصلت المملكة على المرتبة الستة والثمانون من مؤشرات التدريب التقني والمهني، وأكد وزير مجلس الشورى بأن التقدم الذي نالته المملكة يرجع إلى الدعم الذي يُقدمه سمو الملك خادم الحرمين الشريفين.
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