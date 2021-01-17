نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام منح حائل برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام منح حائل برقم الهوية، تقوم المملكة العربية السعودية بتوفير فرصة إمكانية التقديم على مختلف المنح لمواطنيها، وتعد منح الأراضي التي تقوم المملكة بطرحها من أهم أنواع المنح وتخص المملكة ذوي المرتبات المحدودة بهذه الأراضي، وتهدف من خلال هذا إلى تحقيق التكافؤ الاجتماعي وهذا الأمر يتفق مع رؤية المملكة لعام 2030م وفي هذا المقال ستتعرفون على طريقة الاستعلام عن منح حائل برقم الهوية.

الاستعلام عن منح حائل برقم الهوية عبر المنصة الوطنية لحائل من خلال اتباع تلك الخطوات وهي: قم بالدخول على دليل الخدمات، ومن ثم قم بالنقر على الخدمة المطلوبة والنقر على خدمات السكن والخدمات البلدية والمرافق، ثم انقر على الاستعلام عن منح الأراضي بعدها ادخل على منصة بلدي، وبعد ذلك انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية والمنح، ثم انقر على الاستعلام عن منح الأراضي.

استعلام المنح برقم هوية المستفيد، يقوم المواطن في التقديم على المنح بالدخول على الديوان الملكي والتقديم على المنحة، ويمكن بعدها متابعة الطلب والاستعلام عن المنحة من خلال اتباع الآتي: قم بالدخول على رابط منصة وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال النقر على الاستعلام عن منح الأراضي، ثم النقر على إجراءات خدمة منح الأراضي، بعدها انقر على رابط الخدمة وقم بإدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم الهوية.

التسجيل في سكني 1442، يحتاج المواطن السعودي المتقدم للتسجيل في منحة الأراضي، إلى التسجيل على تطبيق سكني، من خلال اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق على الهاتف، ثم ثبت التطبيق وادخل عليه وقم بإدخال البيانات المطلوبة من الاسم وتاريخ الميلاد وغيرها، قم بالنقر على تسجيل الدخول ورقم السجل المدني، وادخل باقي البيانات المطلوبة وقم بمراجعتها، ثم انقر على تسجيل وقم بإدخال كلمة المرور التي ستصلك على الهاتف وفي النهاية سجل الدخول على الهاتف وقم بالدخول على نموذج طلب التسجيل في منحة الأراضي بعد ذلك ادخال جميع البيانات وبعد الانتهاء قم بالنقر على حفظ.