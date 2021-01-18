نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط أبشر للتوظيف للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط أبشر للتوظيف للتقديم على وظائف مكافحة المخدرات يعتبر من الروابط المهمة التي تستطيع التسجيل عليها عندما تعلن وزارة الداخلية عن الوظائف المتاحة لديها فيستطيع من يرغب في التسجيل الدخول على الرابط وتسجيل الدخول، وقد أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل للنساء على رتبة جندي، وعل من يرغبن التقدم لرتبة جندي من النساء تسجيل الرغبات الخاصة بهم حيث تم الإعلان عن بدأ التسجيل من صباح يوم الأحد 4/6/1442 هجرياً، الموافق 17/1/2021 ميلادياً، حتى يوم الخميس 8/6/1442 هجرياً، الموافق 21/1/2021 ميلادياً وينتهي التسجيل للمتقدمات، والانتظار حتى موعد إعلان النتيجة، ويتم قبول المتقدمات من استوفت جميع الشروط بها، وسوف نتعرف معا؟؟ً عن ماهية الشروط الواجب استيفاؤها في المتقدمات من النساء للقبول بالوظيفة المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية.

رابط أبشر للتوظيف تعرف على ما هي الشروط الواجب توافرها لمن ترغب في التقديم على وظيفة جندي في وظائف مكافحة المخدرات

لابد من توافر هذه الشروط فيمن ترغب في التقديم والحصول على وظائف مكافحة المخدرات عبر رابط أبشر وهي كالأتي:

لابد للمتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل من هم حاصلون على مؤهل عالي.

لابد للمتقدمة أن تكون من أصل سعودي، ونشأة سعودية، ولكن يتم استثناء من تمت نشأتها خارج حدود الدولة نتيجة لخدمة والدها خارج الدولة.

لابد أن تكون المتقدمة ذات سمعة جيدة ويشهد لها بحسن السير والسلوك، ولا يكون سبق عليها الحكم، أو الإدانة بجريمة تخل للشرف والأمانة.

لابد أن يكون وزنها متناسب مع طولها حسب اللائحة الطبية المنصوص بها.

لابد من وجود هوية وطنية مستقلة للمتقدمة، وأن تكون سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم على الوظيفة.

ألا تكون المتقدمة قد تسبق تعيينها لوظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنها قد أنهت خداماتها من المعاهد، أو المراكز العسكرية لأي سبب، أو أن تكون موظفة في جهة حكومية.

لا يجب أن تكون متزوجة من أصل غير سعودي.

لابد لها من أن تجتاز جميع اختبارات وإجراءات القبول.

لابد من توفر المؤهل العلمي، والفني للوظيفة المتقدم لها، مع التأكد من صحة ومصداقية المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

لابد من تعبأه البيانات بمنتهى الدقة وسيتم استبعاد كل من يتضح وجود اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية عبر رابط أبشر للتوظيف الذي سهل الكثير من الأمور.

ما هي مكافحة المخدرات:

هي المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السعودية، وهي الجهاز الأمني الحكومي في المملكة الذي يختص وحده بجرائم وقضايا المخدرات والمسؤول عن هذه المواد التي تؤثر على سلامة المواطنين وقضايا من يروج عنها ومن يتعاطى هذا السم وينشره بين المواطنين، والقبض على كل من يحاول إدخال هذه المواد بشتى الطرق الممنوعة، وقد تأسست عام 1380 هجرياً، 1960 ميلادياً.