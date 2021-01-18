نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقدم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ برتبة جندي عبر منصة أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقدم لوظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ برتبة جندي عبر منصة أبشر للتوظيف، قدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية بيان التوظيف الجديد لها، والذي قدمت فيه عن موعد الفتح لرابط التقدم لوظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ من أجل العمل في مُختلف الفروع لمكافحة المخدرات داخل المملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن جهاز المديرية للمرة الأولي في المملكة في 1380 هـ، إن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة هي عبارة عن جهاز مسئول عن مكافحة كل القضايا المتصلة بالمخدرات بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا لمنع والقضاء علي جميع العمليات التي تحاول تهريب المواد المخدرة بالإضافة إلي محاولة الحد من إدمان هذه المواد أوالتجارة بها داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومنذ هذا الوقت استطاعت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التصدي لجميع الجرائم المتعلقة بالمخدرات بمختلف أنواعها بشكل كبير. موعد بدأ التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ : يبدأ التقدم من يوم الأحد 4\6\1422 هـ. رابط التقدم للوظيفة مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ :

للتسجيل عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر وظائف والدخول غلى موقع التسجيل التابع لوزارة الداخلية والمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رابط التقدم لوظيفة جندي في قطاع مكافحة المخدرات للنساء 1442 هـ في المملكة العربية السعودية. الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين 1442 هـ : يجب على المتقدمة أن تكون لديها بطاقة هوية وطنية مستقلة.

يجب تناسب الطول مع الوزن للمتقدمين وهذا طبقاً للائحة الطبية.

يجب أن تكون المتقدمة ذات سيرة ذاتية مشرفة وأن تكون حسنة السلوك والسمعة.

يجب ألا يكون سبق للمتقدمة العمل على الوظائف التابعة للخدمة العسكرية.

يجب على المتقدمة ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

لابد لها أن تجتاز جميع الإجراءات المخصصة للتوظيف.

يجب أن تكون حاصلة على مؤهل مناسب للوظيفة، فمن تحمل مؤهل أعلى يكون لها الأولوية في التقدم والقبول.

يجب أن يكون المؤهل العلمي والفني موثق من الجهة المختصة بالمملكة.

يجب على المتقدمة التقدم في الموعد المحدد، ولا يقبل أحد في غير الموعد.

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